Ο Λορέντζο Πιρόλα μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Ολυμπιακός - Μίλαν της Πέμπτης ρωτήθηκε για την Εθνική ανδρών της Ιταλίας.

Ο Λορέντζο Πιρόλα και λόγω Ιταλίας αλλά και επειδή η αντίπαλος του Ολυμπιακού την Πέμπτη είναι η Μίλαν βρέθηκε στο επίκεντρο των Ιταλών ρεπόρτερ και δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις. Ανάμεσα στα άλλα του τέθηκε και ερώτημα για την προοπτική της Εθνικής Ιταλίας.

«Έχω την ελπίδα ότι μέσα από παρουσία μου στους αγώνες και τις εμφανίσεις μου με τον Ολυμπιακό θα καταφέρω να βρεθώ στην Εθνική Ιταλίας», ήταν το σχόλιο του ερυθρόλευκου στόπερ που στάθηκε στην δουλειά, την προσπάθεια και την πρόοδο που έχει κάνει στον Ολυμπιακό.