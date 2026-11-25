Ολυμπιακός: Τι απάντησε ο Πιρόλα σε ερώτηση για την Εθνική Ιταλίας
Ο Λορέντζο Πιρόλα και λόγω Ιταλίας αλλά και επειδή η αντίπαλος του Ολυμπιακού την Πέμπτη είναι η Μίλαν βρέθηκε στο επίκεντρο των Ιταλών ρεπόρτερ και δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις. Ανάμεσα στα άλλα του τέθηκε και ερώτημα για την προοπτική της Εθνικής Ιταλίας.
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«Έχω την ελπίδα ότι μέσα από παρουσία μου στους αγώνες και τις εμφανίσεις μου με τον Ολυμπιακό θα καταφέρω να βρεθώ στην Εθνική Ιταλίας», ήταν το σχόλιο του ερυθρόλευκου στόπερ που στάθηκε στην δουλειά, την προσπάθεια και την πρόοδο που έχει κάνει στον Ολυμπιακό.
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