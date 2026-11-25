Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τους τρεις κεντρικούς χαφ αυτή την στιγμή του Ολυμπιακού.

Για παίκτη που ήταν ουσιαστικά τρεις μήνες στο ψυγείο ο Σιπιόνι είχε μία καλή παρουσία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, σε ένα ρόλο αμυντικού χαφ.

Σίγουρα κέρδισε τις εντυπώσεις με το γκολ της ισοφάρισης, στη φάση στην οποία έδειξε εμπιστοσύνη στα πόδια του και γενικά στον εαυτό του, αλλά και έβγαλε χαρακτήρα-μόλις τρία λεπτά πριν είχε φάει πρώτος γκολ ο Ολυμπιακός και το δικό του σουτ ήταν η πρώτη αντίδραση της ομάδας. Για φανταστείτε να ήταν ένα κακό σουτ, τι απογοήτευση θα έρχονταν από την εξέδρα.

Ο νεαρός Αργεντίνος σίγουρα μας άρεσε για κάποια ακόμη συγκεκριμένα πράγματα: μία 40άρα μπαλιά ακριβείας στον Φορτούνη, κάποιες ακόμη καλές πάσες σε επίπεδο κυκλοφορίας μπάλας αλλά και κάθετης στον Ζότα, ορισμένα κλεψίματα κι ανακτήσεις, ένα κόψιμο και μία ανακοπή αντίπαλης αντεπίθεσης και δύο-τρεις φορές που βγήκε πρώτος στην μπάλα και την κέρδισε.

Εξίσου σίγουρα δεν μας άρεσε σε κάποια άλλα κομμάτια στο ανασταλτικό κομμάτι, καθώς και εύκολα μία φορά τον πέρασαν και δεύτερος πήγε πάνω στη φάση σε μία άλλη στιγμή και κάποιες κόντρες έχασε , προπάντων όμως δεν είχε καλές αντιδράσεις στις φάσεις των δύο γκολ, αφού αφενός μεν η απόσταση του από την άμυνα ήταν μεγάλη, αφετέρου δε οι επιστροφές του ήταν αργές. Ειδικά δε στη φάση του 1-2 ίσως θα μπορούσε να ενεργήσει καλύτερα.

Δεν είναι γρήγορος κεντρικός χαφ ο Σιπιόνι κι ακριβώς γι΄ αυτό πρέπει να έχει καλές τοποθετήσεις και πιο γρήγορη σκέψη. Πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψιν μας ότι πρώτον είχε να παίξει στην πραγματικότητα από τις 30 Αυγούστου άρα του έλειπε πολύ ο ρυθμός και δεύτερον ότι ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε μαζί με τον Φρόϊλερ ως δίδυμο στα χαφ, κάτι που από μόνο του παραπέμπει σε έλλειψη χημείας-αν θυμάστε ακούσαμε τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ότι ο Ιμανόλ του μιλούσε επανειλημμένως για τις θέσεις που πρέπει να έχει στον αγωνιστικό χώρο.

Ειδικά δε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή υπήρχε και το ιδιαίτερο ότι ο Φρόϊλερ ιδίως στο α΄ ημίχρονο έπαιζε με εντολή του προπονητή πολύ επιθετικά, πολλές φορές ακριβώς πίσω από τους Ζότα και Μάριους, έτσι ώστε να συνεργάζεται μαζί τους, αλλά και να πατάει την αντίπαλη περιοχή και να την έχει γεμάτη ο Ολυμπιακός στις σέντρες από τα πλάγια. Έτσι, όταν ο Ηρακλής έβγαινε στην αντεπίθεση, με τους στόπερ του να βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα σε σχέση με τους Μάριους και Ζότα, υπήρχε μόνο ο Σιπιόνι μπροστά από την άμυνα.

Νομίζω όμως ότι ο Σιπιόνι ακόμη και κάτω από αυτές τις όχι ιδανικές συνθήκες έβγαλε ποιότητα και έδειξε στον Ιμανόλ ότι μπορεί να ποντάρει πάνω του.

Το θέμα είναι ότι ο έτερος μέσος του Ολυμπιακού, ο έμπειρος Φρόϊλερ, δεν επέστρεψε από την Εθνική του στην καλύτερη του κατάσταση και πρέπει άμεσα να ανεβάσει τις στροφές του. Έχει την κλάση κι έβγαλε δύο-τρεις έξυπνες πάσες, εκ των οποίων η μία θα μπορούσε να γίνει γκολ από τον Μάριους, όμως γενικά δεν είχε καλή παρουσία, ίσως ήταν η πιο φτωχή του εμφάνιση. Προσπάθησε να παίξει ανάμεσα στις γραμμές, σούταρε μία φορά, έκανε κινήσεις από αριστερά στο β΄ ημίχρονο κάνοντας υπεραριθμίες, όμως ήταν φανερό ότι δεν ήταν στα καλά του, τόσο σε κάποια γυρίσματα της μπάλας, όσο και μία φορά που ρίσκαρε με κακό κοντρόλ φάουλ για κίτρινη. Τελικά την πήρε λίγο αργότερα κι έπαιζε με κίτρινη από το 29’, κάτι που ασφαλώς δεν τον βοήθησε στα αμυντικά του καθήκοντα.

Όπως και να έχει, όμως, ειδικά με απόντες τους Πουέρτα και Έσε, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον Φρόϊλερ, που μίνιμουμ πρέπει να γυρίσει στην εικόνα που είχε με τον ΠΑΟΚ, όταν αν μη τι άλλο είχε βγάλει με τις πάσες του ευκαιρίες και είχε βοηθήσει και στο ψηλό παιχνίδι, μπροστά και πίσω.

Αυτός που πραγματικά ήταν καλός στα 25 λεπτά που έπαιξε στον άξονα αντί του Φρόϊλερ ήταν ο Σα. Πολύ δραστήριος, ενεργητικός μπροστά, γύριζε πίσω. Πραγματικά καλός στο πρώτο του ματς σε ρόλο 8. Βεβαίως σε εύκολο σε εκείνο το διάστημα παιχνίδι, με το σκορ ήδη 4-2. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να τον δούμε και σε άλλες συνθήκες.

Άσχετο: Ο Ηρακλής τιμώρησε, λέει, με πρόστιμο τον παίκτη που δεν έκανε καλό μπιλντ απ κι έτσι ξεκίνησε η φάση του τρίτου γκολ του Ολυμπιακού. θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, τον παίκτη που είχε κάνει πέναλτι με χέρι από το πουθενά στο 95’ κι είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό, ο Ηρακλής τον τιμώρησε με πρόστιμο;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μάριους λοιπόν ήταν τελικά αυτός που το έσπασε και για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα σέντερ φορ του Ολυμπιακού ξεκινάει βασικός και σκοράρει!!! Όλα τα υπόλοιπα γκολ των φορ ήταν σε παιχνίδια που έμπαιναν αλλαγή!

Από την άλλη πλευρά, ο Πιρόλα για δεύτερο παιχνίδι τον τελευταίο καιρό αντιμετώπισε ππροβλήματα. Το πρώτο ήταν στο 3-2 με την Κηφισιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι με τον Ιταλό σε μέτρια κατάσταση σε αυτά τα δύο ματς, ο Ολυμπιακός έφαγε τέσσερα γκολ, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα με τον Ιμανόλ στον πάγκο είχε φάει τρία!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍