Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (26/11) αγώνα του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ για το Europa League.

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΟΦΗ συνεχίζεται απόψε (26/11, Live στο Gazzetta), καθώς οι Κρητικοί θα υποδεχθούν την Άντερλεχτ για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει 4 βαθμούς στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA και στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να διατηρήσει πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.