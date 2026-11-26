ΟΦΗ - Άντερλεχτ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (26/11) αγώνα του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ για το Europa League.
Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΟΦΗ συνεχίζεται απόψε (26/11, Live στο Gazzetta), καθώς οι Κρητικοί θα υποδεχθούν την Άντερλεχτ για την 5η αγωνιστική του Europa League.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει 4 βαθμούς στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA και στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να διατηρήσει πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.
@Photo credits: INTIME
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