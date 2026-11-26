Ολυμπιακός - Μίλαν: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα
Ακόμη μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά έφτασε για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του, καθώς απόψε (26/11, Live στο Gazzetta) υποδέχονται τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική του Europa League.
Όντας αήττητη και με 10 βαθμούς συγκομιδή, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στην πρώτη οκτάδα και άρα την απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον ΑΝΤ1 όσο και από το Magenta Sport 3.
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