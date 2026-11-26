Ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Άντερλεχτ, που αποτελεί μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του Βελγίου ωστόσο τα τελευταία χρόνια παλεύει να ορθοποδήσει ξανά.

Για πάνω από μισό αιώνα, η Άντερλεχτ μετείχε ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας μάλιστα δύο Κύπελλα Κυπελλούχων και ένα Κύπελλο UEFA, ενώ εντός συνόρων, σπάνια έμενε μακριά από την κορυφή για πάνω από 2-3 χρόνια.



Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, ο σύλλογος των Βρυξελλών ζει εποχές περίεργες, με την αλλαγή ιδιοκτησίας το 2018 να φέρνει μία περίοδο αστάθειας, που συνέπεσε με τη γιγάντωση της Κλαμπ Μπριζ αλλά και τη... σφήνα ομάδων όπως η Αντβέρπ και κυρίως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.



Οι Mauve et Blanc παραμένουν χωρίς τίτλο από το 2017 εντούτοις αργά και σταθερά επιχειρούν να βρουν εκ νέου τον δρόμο προς τις επιτυχίες, φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου λίγους μήνες πριν, όπου ηττήθηκαν από την Ουνιόν και προσπαθώντας να εδραιωθούν ξανά στο ευρωπαϊκό στερέωμα - αν και μετά την πορεία μέχρι τους «8» του Conference League το 2023, δεν έχουν καταγράψει κάποια επιτυχία.

Η παράδοση και τα ματς επί ελληνικού εδάφους

Αυτήν την ομάδα θα βρει απόψε απέναντί του ΟΦΗ, που θα γίνει ο πέμπτος ελληνικός σύλλογος που κοντράρεται με την Άντερλεχτ μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Τους δύο Δικεφάλους μάλιστα, οι Βέλγοι τους έχουν αντιμετωπίσει πρόσφατα, μετρώντας μία πρόκριση (φέτος με τους Ασπρόμαυρους) και έναν αποκλεισμό (πέρυσι από την Ένωση) στα καλοκαιρινά προκριματικά.



Συνολικά, οι Βέλγοι έχουν στο ενεργητικό τους 20 μονομαχίες ενάντια σε εκπροσώπους της χώρας μας, με τον απολογισμό τους να είναι εννέα νίκες, έξι ισοπαλίες και πέντε ήττες. Όσον αφορά στις προκρίσεις σε νοκ άουτ, είναι 3-2, με τα υπόλοιπα ματς να έχουν γίνει σε φάση ομίλων.



Όσες φορές έχει παίξει επί ελληνικούς εδάφους δε, η Άντερλεχτ έχει πανηγυρίσει τρεις φορές, από μία ενάντια σε Ολυμπιακό (στην παράταση), την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ενώ έχει πάρει τρεις ισοπαλίες και έχει υποστεί τέσσερις ήττες.

Αστάθεια και Τσβέτκοβιτς

Ρίχνοντας μια ματιά στα φετινά πεπραγμένα των Mauve et Blanc, ξεχωρίζουμε αρχικά το 5-1-0 στα προκριματικά του Europa League απέναντι σε Χάμαρμπι, ΠΑΟΚ και Καϊράτ Αλμάτι, με την πορεία στη League Phase να ξεκινά με δύο ήττες ενάντια σε Λιόν και Ντινάμο Ζάγκρεμπ αλλά να συνεχίζεται με 2/2 κόντρα σε Γιαγκελόνια και Ζάλτσμπουργκ.



Στο πρωτάθλημα, η Άντερλεχτ είναι πέμπτη στη βαθμολογία και στο -9 από την κορυφή, με τον προπονητή, Βίτορ Μπρούνο, να αντιμετωπίζει δυσκολίες τον Οκτώβριο αλλά να διατηρείται στον πάγκο, χάρη και στο προαναφερθέν ευρωπαϊκό 2/2.



Αιχμή του δόρατος για την ομάδα του, ο Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς να έχει αποκτηθεί το 2025 έναντι 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από την Τσουκαρίτσκι και να μετρά φέτος επτά γκολ και δύο ασίστ σε 22 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Σέρβος επιθετικός ξεχωρίζει και στα 19 του χρόνια, φιλοδοξεί να γίνει η επόμενη μεγάλη πώληση ενός κλαμπ που παραδοσιακά πουλάει ακριβά.

Ο Έλληνας και οι... Έλληνες

Στο ρόστερ των Βέλγων, βρίσκουμε γνώριμα ονόματα, με όλα εξ αυτών να προστίθενται μόλις φέτος στο δυναμικό τους. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς αποκτήθηκε αφότου είχαν κλείσει οι ευρωπαϊκές λίστες από τη Φροζινόνε, συνεπώς δεν θα τον βρουν απέναντί τους οι Κρητικοί, με την απουσία του να αποτελεί πλήγμα για την Άντερλεχτ.



Βλέπετε, ο 25χρονος μέσος εξελίχτηκε γρήγορα σε βασικό στέλεχος των Βέλγων και μετρά μία ασίστ σε επτά συμμετοχές, με τις εμφανίσεις του να φέρνουν και την πρώτη του κλήση στην Εθνική μας ομάδα.



Από εκεί και πέρα; Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποκτήθηκε φέτος έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό και έχει να επιδείξει ένα γκολ και μία ασίστ σε 17 συμμετοχές, ενώ από τη Σπαρτάκ Μόσχας αφίχθη ο επίσης άλλοτε ερυθρόλευκος Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, που πάντως δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του και έχει περιοριστεί στις τρεις εμφανίσεις.