LIVE TV οι Αλγκουαθίλ και Πιρόλα για το Ολυμπιακός - Μίλαν
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Οι Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και Λορέντζο Πιρόλα μιλούν αυτήν την ώρα για το Ολυμπιακός - Μίλαν. Δείτε LIVE εικόνα από τη συνέντευξη Τύπου στο φαληρικό γήπεδο.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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