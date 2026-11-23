Ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ήταν ξεκάθαρος στο θέμα της νίκης στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 6-2 και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ραντεβού με τη Μίλαν στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε για το ματς στην Ελλάδα και ήταν ξεκάθαρος στο θέμα της νίκης κόντρα στους Πειραιώτες καθώς στη συνέχεια το κομμάτι της πρόκρισης θα γίνει αρκετά δύσκολο.

Αναλυτικά: «Το πρώτο πράγμα που θα πω για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε, αν δεν το κάνουμε, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να προκριθούμε στην επόμενη φάση.

Είπα τα ίδια πράγματα εναντίον της Φερεντσβάρος: θα έπρεπε να είχαμε παίξει διαφορετικό παιχνίδι και να είχαμε πάρει διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αν δεν κερδίσουμε τον αγώνα, θα είναι πολύ δύσκολο και τα πράγματα θα πάνε άσχημα για εμάς.

Αν αποχωρήσουμε από το Europa League, θα παίζουμε μόνο μία φορά την εβδομάδα και πολλοί παίκτες δεν θα παίζουν αρκετά. Ωστόσο, νομίζω ότι αν μείνουμε στην Ευρώπη, μπορούμε να παίξουμε περισσότερο και όλοι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται.

Επιπλέον, αν δεν προκριθούμε, θα αποτύχουμε σε έναν σημαντικό στόχο, γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε τον αγώνα διαφορετικά σε σύγκριση με τα εντός έδρας παιχνίδια μας απέναντι σε Μπενφίκα και Φερεντσβάρος»