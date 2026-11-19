Το gazzetta.gr εξηγεί τον λόγο που ο Ολυμπιακός δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Τσικίνιο στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς του Europa League.

Ο τραυματισμός του Τσικίνιο δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στον Ολυμπιακό και για το Europa League. Ο Πορτογάλος άσος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 με 2,5 μήνες, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν τη δυνατότητα να τον αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Παρότι η UEFA προβλέπει τη δυνατότητα αλλαγής ποδοσφαιριστή σε περίπτωση τραυματισμού που ξεπερνά τους δύο μήνες, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός που δεν επιτρέπει στον Ολυμπιακό να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Οι Πειραιώτες έχουν ήδη προχωρήσει στη μία και μοναδική αλλαγή που δικαιούται κάθε ομάδα στη λίστα της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να παίρνει τη θέση του άτυχου Αγιούμπ Ελ Κααμπί τον Σεπτέμβριο. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για δεύτερη αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απουσίας του Τσικίνιο.

Αν δεν γινόταν η αλλαγή Γιάρεμτσουκ - Ελ Κααμπί, τότε ο Σιπιόνι δεδομένα θα έπαιρνε τη θέση του Τσικίνιο.

Η μοναδική εξαίρεση που προβλέπεται από τους κανονισμούς αφορά την περίπτωση τραυματισμού τερματοφύλακα, όπου υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αντικατάσταση. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πορευτεί στην Ευρώπη χωρίς τον Τσικίνιο έως και την ολοκλήρωση της League Phase του Europa League, έχοντας ο Ιμανόλ πλέον λιγότερες διαθέσιμες επιλογές στη μεσαία γραμμή.

Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος θα απουσιάσει από τα ματς με Μίλαν (26/11), Τσέλιε (10/12), Χοφενχάιμ (21/1) και Τορένσε (28/1).