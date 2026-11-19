Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr το... προφανές για τον αντικαταστάτη του Γκουστάβο Πουέρτα στο ματς με τη Μίλαν.

Ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα ήρθε σε ένα πολύ άσχημο χρονικό σημείο για τον Ολυμπιακό. Η απουσία του από το παιχνίδι με τη Μίλαν δημιουργεί ένα δεδομένο πρόβλημα Όχι όμως, ένα πρόβλημα που μοιάζει να απαιτεί ιδιαίτερα περίπλοκες σκέψεις από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ σε ό,τι αφορά τον παίκτη που θα κληθεί να καλύψει τη θέση του δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ. Για το ματς με τον Ηρακλή υπάρχει ο Λορέντσο Σιπιόνι. Εκτός κι αν ο «αντι-Πουέρτα» κόντρα στη Μίλαν εμφανιστεί και κόντρα στον «Γηραιό».

Ο Τσικίνιο γυρίζει πιο πίσω στον άξονα

Με τον Λορέντσο Σιπιόνι να βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας και τον Σαντιάγκο Έσε να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται αισθητά. Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο Τσικίνιο μοιάζει να είναι η πιο προφανής λύση. Ο Πορτογάλος αναμένεται να οπισθοχωρήσει στον άξονα και να αναλάβει έναν ρόλο που γνωρίζει πολύ καλά, καθώς έχει αγωνιστεί αρκετές φορές ως «8», πριν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον καθιερώσει πίσω από τον επιθετικό και συνεχίσει στην ίδια λογική και ο Αλγκουαθίλ.

Ο Τσικίνιο δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα χρειαστεί να μάθει από την αρχή τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Έχει αγωνιστεί εκεί, γνωρίζει πώς να συμμετέχει στην πρώτη ανάπτυξη, πώς να πιέζει τον αντίπαλο, πώς να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και πώς να υποστηρίζει την κυκλοφορία της μπάλας. Ασφαλώς, διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις όταν έχεις δίπλα σου έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Φρόιλερ, ο οποίος μπορεί να αναλάβει μεγάλο μέρος της ανασταλτικής ισορροπίας και να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς στον άξονα.

Ο Ελβετός είναι εκείνος που θα πρέπει να διασφαλίσει τις αποστάσεις, να προστατεύσει την άμυνα και να προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία, με τον Τσικίνιο να έχει μεγαλύτερη ελευθερία να συμμετέχει στο δημιουργικό κομμάτι. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός μπορεί να διατηρήσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του κέντρου του, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επιλογή που θα αλλάξει συνολικά τη φιλοσοφία του.

Σα ή Ζότα για τη θέση πίσω από τον φορ;

Το πραγματικό ερώτημα, βέβαια, βρίσκεται μπροστά από τους δύο. Ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του επιτελικού χαφ, εκεί όπου ήταν... βιδωμένος ο Τσικίνιο. Εκεί ο Αλγκουαθίλ έχει δύο βασικές επιλογές, με τον Γκουστάβο Σα και τον Ζότα Σίλβα να διεκδικούν τη θέση.

Ο Γκουστάβο Σα έχει το προβάδισμα της πιο φυσικής προσαρμογής στον συγκεκριμένο ρόλο. Προέρχεται από πολύ καλές εμφανίσεις με την Εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας, είναι μέσος που μπορεί να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, να ζητήσει την μπάλα, να παίξει κάθετα και να προσφέρει δημιουργία. Παράλληλα, έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό, καθώς συμμετείχε και στην αναμέτρηση με τη Ρεν, ενώ επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελπίδων έχοντας αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια, με σημαντικό χρόνο συμμετοχής και αρχηγικό ρόλο. Το ζητούμενο για τον Σα είναι να λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο για το σύνολο.

Ο Ζότα Σίλβα, από την άλλη, αποτελεί μια διαφορετική επιλογή. Μπορεί να αγωνιστεί πίσω από τον επιθετικό, να κινηθεί σε ελεύθερους χώρους και να προσφέρει ένταση, πίεση και απειλή με την μπάλα στα πόδια. Είναι ένας παίκτης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα μιας επίθεσης, αλλά η αξιοποίησή του στον συγκεκριμένο ρόλο εξαρτάται και από το πώς θέλει ο Αλγκουαθίλ να διαμορφώσει την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού απέναντι στη Μίλαν.

Οι λύσεις υπάρχουν, το ζητούμενο είναι η ισορροπία

Το πιθανότερο σενάριο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ο Τσικίνιο δίπλα στον Φρόιλερ και ένας εκ των Σα ή Ζότα σε θέση επιτελικού χαφ. Η απουσία του Πουέρτα ασφαλώς αφαιρεί μια σημαντική επιλογή, όμως ο Ολυμπιακός έχει μία επιλογή που μπορεί να καλύψει το κενό, αρκεί να αξιοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.

Και η απάντηση του Ιμανόλ δεν φαίνεται να βρίσκεται σε κάποια εξεζητημένη τακτική ανατροπή. Πιθανότατα θα είναι μια μετακίνηση του Τσικίνιο σε γνώριμα λημέρια, με τον Φρόιλερ να αναλαμβάνει τον ρόλο του «εγκεφάλου» και τον Αλγκουαθίλ να πονοκεφαλιάζεται περισσότερο για το ποιος θα δώσει τις απαιτούμενες βοήθειες πίσω από τον επιθετικό.