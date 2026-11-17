Περίπου 10.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τουςγια τον αγώνα του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ, ενώ οι φίλοι των Κρητικών χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά για να εξαντλήσουν τις θέσεις του τσάρτερ για τον αγώνα με την Μπενφίκα.

Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται ο «οργανισμός» ΟΦΗ. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας μετά τη σπουδαία νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά έφτασαν τους 6 βαθμούς και είναι «ζωντανοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης, ενώ ακολουθούν δύο αρκετά απαιτητικά παιχνίδια.

Αρχικά οι Κρητικοί θα υποδεχτούν την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο στις 26 Νοεμβρίου κι εν συνεχεία, στις 10 Δεκεμβρίου, θα φιλοξενηθούν από την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ». Όπως είναι φυσικό στις τάξεις των Ομιλιτών επικρατεί... τρέλα γι' αυτά τα μεγάλα ματς.

Εννέα μέρες πριν το ματς με τους Βέλγους περισσότεροι από 10.000 φίλαθλοι έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων διαρκείας και των περίπου 750 φιλοξενούμενων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια στις θύρες 10, 12, 13, 14. Μικρή διαθεσιμότητα υπάρχει ακόμα στις θύρες 2 και 11, ενώ υπάρχουν πολλά ακόμα στις θύρες 3, 9, 15, 19, 20. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια μεσώ της πλατφόρμας του More.

Από εκεί και πέρα, παρά τις υψηλές τιμές (990 και 1.140 ευρώ) των πακέτων για το τσάρτερ που θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για το ματς με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη οι φίλοι του ΟΦΗ χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα για να κάνουν sold out!