Η Τσέλιε με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον πρόεδρο της UEFA, που αναμένεται να δώσει το παρών στο παιχνίδι της 10ης Δεκεμβρίου με τον Ολυμπιακό.

Η σχετική ανακοίνωση της Τσέλιε για τον αγώνα της 10ης Δεκεμβρίου με τον Ολυμπιακό που θα αρχίσει στις 19.45 και άρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό αναφέρει: «Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλιε με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι, μετά από τις συζητήσεις με την UEFA και τον Πρόεδρό της, κ. Τσέφεριν, κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγή στην ώρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Europa League.

Ο αγώνας, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9:00 μ.μ. (22.00 Ελλάδας), θα διεξαχθεί στο στάδιο Z'dežele στις 10 Δεκεμβρίου στις 6:45 μ.μ. (19.45 Ελλάδας). Η Τσέλιε προσπάθησε πολύ για αυτήν την αλλαγή, προκειμένου να προσφέρει στους οπαδούς της μια πιο προσιτή ώρα αλλά για να διευκολύνει τον κόσμο να οργανωθεί ανάλογα και να γυρίσει νωρίτερα στο σπίτι του.

Με την ευκαιρία αυτή, η Τσέλιε ευχαριστεί ειλικρινά την UEFA και τον πρόεδρό της, κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος θα μας τιμήσει επίσης με την παρουσία του στον αγώνα. Τους ευχαριστεί για την εποικοδομητική τους συνεργασία στην εξεύρεση λύσης που είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών».