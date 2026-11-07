Ο ΟΦΗ δημοσίευσε video με όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια πριν τη σπουδαία νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο ΟΦΗ πέτυχε ακόμα μια νίκη ορόσημο στην εποχή του Χρήστου Κόντη, καθώς πανηγύρισε το πρώτο του «διπλό» σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον θρίαμβο επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας δημοσίευσαν την παρακάμερα από το ματς με τους πρωταθλητές Ισραήλ, στην οποία περιλαμβάνεται και η ομιλία του τεχνικού των Κρητικών στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα.

«Μην περιμένετε να κάνουν κάτι αυτοί για να βγάλετε μετά ενέργεια. Δημιουργήστε την ενέργεια. Σήμερα δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι. Χρειάζεται να είμαστε γενναίοι.

Να είμαστε δυναμικοί. Να έχουμε πάθος και να παίξουμε με ψυχή. Να παίζουμε με ότι έχουμε. Να είμαστε ενωμένοι. Ο συμπαίκτης σας θα σας βοηθήσει. Κανένας άλλος. Είμαστε όλοι μαζί», είπε, μεταξύ άλλων, στους ποδοσφαριστές του ο Έλληνας κόουτς.