Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης εμψύχωσε με την ομιλία του τους παίκτες πριν το ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο ΟΦΗ πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο Βουκουρέστι.

Για την τέταρτη αγωνιστική νίκησε τη Χάποελ Μπερ Σεβά, έφτασε τους έξι βαθμούς στη League Phase του Conference League και πλέον ονειρεύεται να βρεθεί στα playoffs της διοργάνωσης.

Ο μεγαλομέτοχος Μιχάλης Μπούσης πριν το ματς έκανε μία ηγετική ομιλία για να εμψυχώσει τους παίκτες του ΟΦΗ. Αναλυτικά όσα τους είπε:

«Κάντε μας περήφανους, παιδιά. Πάρτε αυτό που μας αξίζει σήμερα. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας και στο όνειρό μας να προκριθούμε στον επόμενο γύρο.

Εσείς μας φέρατε εδώ. Εσείς θα μας πάτε παρακάτω. Εσείς μπορείτε να γράψετε ιστορία σήμερα. Είμαστε εδώ που βρισκόμαστε για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Εσείς παιδιά μπορείτε να το κάνετε. Πιστέψετε το.

Σας υπόσχομαι ότι θα φτάσουμε στον επόμενο γύρο. Αλλά πρέπει να νικήσουμε σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο νίκη. Πάμε παιδιά».