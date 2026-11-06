Ο Ρούμπεν Αμορίμ σε δηλώσεις του, μετά την ήττα της Μίλαν από τη Φερεντσβάρος στο Σαν Σίρο, «ξέσπασε» για την μέτρια αγωνιστική εικόνα των παικτών του.

Η Μίλαν δεν τα κατάφερε χθες (06/11) κόντρα στην Φερεντσβάρος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και γνώρισε την ήττα στην έδρα της με σκορ 2-0.

Μετά και από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, οι «Ροσονέρι» παρέμειναν στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και συγκεκριμένα στην 28η θέση και τους 3 βαθμούς, με μόλις μία νίκη και τρεις ήττες σε τέσσερα ματς, ενώ την ερχόμενη αγωνιστική θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός των Μιλανέζων, Ρούμπεν Αμορίμ, ήταν έξαλλος με την απόδοση της ομάδας του στον αγώνα και δεν δίστασε να εκφράσει την αγανάκτηση του, τονίζοντας χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην μικτή ζώνη πως: «Συνήθως έχω πολλά να πω για να υπερασπιστώ την ομάδα μου, αλλά απόψε δεν έχω».

«Οταν παίζεις για τη Μίλαν, έχεις μια ευθύνη. Δεν μπορείς να έχεις αυτή την εικόνα. Δεν είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε πράγματα ούτε στη Serie A, ούτε στο Europa League. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ στην προσέγγιση των παιχνιδιών. Συνήθως έχω πολλά να πω για να υπερασπιστώ την ομάδα μου, αλλά απόψε δεν έχω. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη.

Δεν υπάρχει τίποτα να πω για απόψε. Επρεπε να κερδίσουμε, ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω κάτι για να υπερασπιστώ την ομάδα, πρέπει να καταλάβουμε τι έγινε.

Ισως να έκανα κάτι λάθος τις τελευταίες ημέρες πέρσι, η ομάδα είχε παρόμοια προβλήματα και σήμερα δεν ήταν έτοιμη. Δεν υπήρχε η θέληση για ανατροπή με κάθε κόστος όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για σήμερα. Οποιος και να ήταν στο γήπεδο, έπρεπε να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει. Επρεπε να κάνουμε πολλά πράγματα διαφορετικά.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν άθλιο. Εχει να κάνει με τη θέληση, τη φιλοδοξία και τη συγκέντρωση, Δεν ήμασταν έτοιμοι για τη μετάβαση από ένα ντέρμπι σε ευρωπαϊκό ματς», ανέφερε ο Πορτογάλος προπονητής.