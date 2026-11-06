Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου πριν στο διπλό κόντρα στην Μπερ Σέβα: «Εμείς δημιουργούμε το όνειρο»
Ο ΟΦΗ έφυγε νικητής από τη μάχη με την Χαποέλ Μπερ Σέβα (2-0) που πραγματοποιήθηκε σε ουδέτερο γήπεδο στη Ρουμανία και έφτασε τους έξι βαθμούς στη League Phase του Europa League μετά από τέσσερις αγωνιστικές.
Ο Θανάσης Ανδρούτσος πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια των Κρητικών και έβγαλε μία ηγετική ομιλία, τονώνοντας το ηθικό των συμπαικτών του.
Συγκεκριμένα: «Εμείς δημιουργούμε το όνειρο, το όνειρο είναι εκεί έξω. Πρέπει να κάνουμε πράξη το όνειρο. Είναι στα χέρια μας το όνειρο, είναι εκεί έξω παιδιά. Ας το κάνουμε».
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