Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου πριν στο διπλό κόντρα στην Μπερ Σέβα: «Εμείς δημιουργούμε το όνειρο»

Ο Θανάσης Ανδρούτσος πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια του ΟΦΗ πριν το παιχνίδι με τη Χαποέλ Μπερ Σέβα και τόνωσε το ηθικό των συμπαικτών του.

Ο ΟΦΗ έφυγε νικητής από τη μάχη με την Χαποέλ Μπερ Σέβα (2-0) που πραγματοποιήθηκε σε ουδέτερο γήπεδο στη Ρουμανία και έφτασε τους έξι βαθμούς στη League Phase του Europa League μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια των Κρητικών και έβγαλε μία ηγετική ομιλία, τονώνοντας το ηθικό των συμπαικτών του.

Συγκεκριμένα: «Εμείς δημιουργούμε το όνειρο, το όνειρο είναι εκεί έξω. Πρέπει να κάνουμε πράξη το όνειρο. Είναι στα χέρια μας το όνειρο, είναι εκεί έξω παιδιά. Ας το κάνουμε».