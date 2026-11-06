Το σπουδαίο διπλό της Φερεντσβάρος στην έδρα της Μίλαν, την έφερε ακόμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό με φόντο το rebalancing ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στην Ευρώπη έχοντας διατηρήσει το αήττητο μετά από τέσσερις αγωνιστικές με τρεις νίκες και μία ισοπαλία αλλά το ίδιο εξαιρετικά έχει αρχίσει και η πορεία της Φερεντσβάρος.

Ο ουγγρικός σύλλογος πανηγύρισε μία απίθανη νίκη στην έδρα της Μίλαν (2-0) και έχει φτάσει το απόλυτο στον θεσμό με 12 βαθμούς, με αποτέλεσμα να έχει εμφανιστεί στον... χάρτη του rebalancing.

Συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο συντελεστή και εφόσον πανηγυρίσει το πρωτάθλημα, θα κλειδώσει μία θέση στη League Phase του Champions League την επόμενη χρονιά.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Μπόντο Γκλιμτ είναι πιο κοντά του αλλά με τον βαθμό δυσκολίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η Φερεντσβάρος δείχνει να έχει μπει για τα καλά στο κόλπο, δεδομένου ότι είναι εκ των φαβορί για να περάσουν στην επόμενη φάση και πιθανόν στην 8άδα.

Η διαφορά των δύο ομάδων είναι στους πέντε βαθμούς αλλά η πορεία του Ολυμπιακού, δείχνει ότι είναι στο χέρι του στο να παραμείνει πρώτος στην κούρσα για τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και με νίκη στο συγκεκριμένο ματς δεν θα φτάσει μόνο ένα βήμα πιο κοντά στην 8άδα του θεσμού αλλά θα πετύχει και κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά.

Συγκεκριμένα, θα ξεπεράσει σε ευρωπαϊκό συντελεστή τους «ροσονέρι» αλλά και των Νάπολι και Φενέρμπαχτσε και πλέον θα έχει σοβαρές πιθανότητες να μπει στην πρώτη 25άδα.