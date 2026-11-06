Πούγγουρας: «Ήταν η καλύτερη εμφάνιση μας, τα καλύτερα είναι παντά μπροστά»

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Πούγγουρα στη Magenta TV μετά τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας άνοιξε το δρόμο για το πρώτο «διπλό» του ΟΦΗ σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς με το παρθενικό του γκολ με τον Όμιλο έκανε το 1-0 κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Ο στόπερ και σκόρερ των Κυπελλούχων Ελλάδας κόντρα στους πρωταθλητές Ισραήλ μίλησε στη Magenta TV κι έκανε λόγο ια την καλύτερη εμφάνιση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Πούγγουρα

«Δεν φανταζόμουν όταν ήρθα στην ομάδα ότι το πρώτο μου γκολ θα ήταν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σήμερα ήταν η καλύτερη εμφάνισή μας, ακόμα και από τα ματς με την ΤΣΣΚΑ. Ήταν μια "καθαρή" νίκη και το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο.

Σίγουρα, τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά. Εδώ που έχουμε φτάσει, με 6 βαθμούς, θα προσπαθήσουμε να είμαστε το ίδιο σοβαροί και ακόμα περισσότερα στα επόμενα παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση.Τώρα κοιτάμε το ματς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο».