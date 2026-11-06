Φούντας: «Δεν γίνεται να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα στο 2026, θέλουμε να δίνουμε δύναμη και χαρά στον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα στη Magenta TV μετά τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Ταξιάρχης Φούντας με μια γκολάρα... εικαστική παρέμβαση «κλείδωσε» τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε τραυματίας στο 56' και στις δηλώσεις του στη Magenta TV στάθηκε στον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του Giulesti Stadium.

Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα

«Πάλι τα ίδια... Το θέλαμε, πολύ σημαντική νίκη. Το θέλαμε, σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, το γήπεδο δεν βοήθησε καθόλου. Το χόρτο ήταν χάλια. Δεν γίνεται να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα στο 2026, όμως δεν μας επηρέασε.

Προσπαθήσαμε, το θέλαμε από την αρχή και το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς που θάλαμε πολύ στη συνέχεια.

Θέλω να βάζω τη μπάλα στα δίχτυα, αυτή είναι η δουλειά μου. Να βοηθάω την ομάδα και να πηγαίνουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη.

Να έχουμε όλοι υγεία. Υπάρχει κούραση αλλά δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα, τους εαυτούς μας και τον κόσμο μας, που ήρθε εδώ σήμερα. Θέλουμε να τους δίνουμε δύναμη και χαρά».