Κόντης: «Χαιρόμουν να βλέπω τους παίκτες μου να παίζουν, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV μετά τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει τις... ψηλές πτήσεις επί ημερών Χρήστου Κόντη, καθώς πανηγύρισε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας μετά τη νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά μίλησε στη Magenta TV και αποθέωσε τους παίκτες του για τη φανταστική τους εμφάνιση.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

Για το σημερινό παιχνίδι: «Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά. Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση. Χαιρόμουν να τους βλέπω να παίζουν ποδόσφαιρο σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε περήφανο όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ, τον κόσμο που μας ειδε από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, ένα απίστευτο αποτέλεσμα, μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

Για το τον τρόπο που ήρθε η νίκη: «Είχα πει και πριν το παιχνίδι ότι η Χάποελ είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Έπρεπε να ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, τακτικά πιστοί στο πλάνο μας. Ξέραμε τον τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Θέλαμε απλά λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε στην αρχή, ειδικά οι χαφ μας.

Κλέψαμε πάρα πολλές μπάλες, είχαμε πολύ καλές προϋποθέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην τελική πάσα».