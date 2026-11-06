Μπούσης: «Ονειρευόμαστε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ευρώπη και να κάνουμε περήφανη την Κρήτη»

Οι δηλώσεις του διοικητικού ηγέτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, στην κάμερα του ANT1 μετά τη σπουδαία νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

O ΟΦΗ βίωσε ακόμα μια σπουδαία στιγμή στην εποχή του Μιχάλη Μπούση, καθώς πανηγύρισε το πρώτο του «διπλό» σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο διοικητικός ηγέτων των Κυπελλούχων Ελλάδας μίλησε στον ΑΝΤ1 μετά τον αγώνα και τόνισε πως ο στόχος του Ομίλου είναι να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται στην Ευρώπη και να κάνει περήφανη την Κρήτη.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση

«Πάντα είχα ένα όνειρο μέσα μου: να ζήσουμε μεγάλες στιγμές και είμαι χαρούμενος που γίνονται πραγματικότητα.

Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου, την οικογένειά μου και τον πατέρα μου. Είναι ένα όνειρο που το μοιραζόμαστε όλοι μαζί.

Στόχος μας είναι να μας αγαπάει όλος ο κόσμος. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε σκληρά και να δίνουμε πάντα τον καλύτερό μας εαυτό.

Ονειρευόμαστε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ευρώπη και να κάνουμε περήφανη την Κρήτη. Είμαι περήφανος για τα παιδιά που ονειρεύονται μεγάλα και έχουν υψηλούς στόχους.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες για ότι έκαναν αυτές τις ημέρας. Ακόμη κι αν η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, έκανε μια πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αγαπάω τον κόσμο του ΟΦΗ, τον σέβομαι και χαίρομαι πραγματικά που βρίσκεται δίπλα μας. Η στήριξή του είναι πολύ σημαντική για όλους μας».