Βαθμολογία UEFA: Δεν αφήνει τη δέκατη θέση η Ελλάδα, αυξήθηκε η διαφορά από τους Τσέχους

Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της UEFA μετά τα ματς της Πέμπτης (5/11) σε Europa και Conference League.

Ιδανικά εξελίχτηκε η Πέμπτη (5/11) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι νίκες που πανηγύρισαν οι ΟΦΗ και Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League αντίστοιχα έφεραν 800 βαθμούς και εδραίωσαν τη χώρα μας στη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA.



Όλα αυτά την ώρα που οι ενδέκατοι Τσέχοι προσέθεταν 600 βαθμούς στο... σακούλι τους, χάρη στη νίκη της Βικτόρια Πλζεν και την ισοπαλία της Γιάμπλονετς, με τη Σπάρτα Πράγας να χάνει από την Μπόρνμουθ.



Από την άλλη, η Πολωνία αρχίζει και χάνει ολοένα περισσότερο έδαφος, καθώς τόσο η Γιαγκελόνια, όσο και η Λεχ Πόζναν ηττήθηκαν, αποτυγχάνοντας να φέρνουν βαθμούς για τη χώρα τους. Αμφότερες μάλιστα βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της League Phase του Europa League, με το ενδεχόμενο να συνεχίσουν στα νοκ άουτ να φαντάζει χλωμό τη δεδομένη χρονική στιγμή.



Η διαφορά από τους Τσέχους λοιπόν είναι πλέον πάνω από 1.200 βαθμοί, με την Ελλάδα να δείχνει πως αν συνεχίσει έτσι, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κλειδώσει την παρουσία της στο top-10 και συγχρόνως ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της μεθεπόμενης σεζόν.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 53.075 (4/5)

10. Ελλάδα 47.612 (4/5)

11. Τσεχία 46.325 (4/5)

12. Πολωνία 45.725 (2/5)

13. Νορβηγία 41.012 (4/5)

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής του 2028, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.



Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League