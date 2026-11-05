O ΟΦΗ μετά τη σπουδαία νίκη επί της Χόφενχαϊμ ανέβασε τα εγγυημένα έσοδα του στα 6.830.000 ευρώ!

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε ακόμα μια σπουδαία νίκη στην εποχή του Χρήστου Κόντη, καθώς υπέταξε τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με αυτό το αποτέλεσμα τα έσοδα των Κρητικών από την UEFA «αγγίζουν» τα 7 εκατομμύρια ευρώ!

Μόνο από την πρόκριση στη main phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA οι Κρητικοί θα εισπράξουν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά είναι το μπόνους συμμετοχής των 4.310.000 ευρώ, που θα εισπράξουν και οι 36 ομάδες της διοργάνωσηςκαι Και στη συνέχεια τα χρήματα από το value pillar, το οποίο ανέρχεται στα 1.620.000 ευρώ, οπότε το συνολικό ποσό έφτασε στα 5.930.000 ευρώ.

Σε αυτά τα χρήματα προστέθηκαν ακόμα 900.000 ευρώ ως μπόνους για τις νίκες με Χόφενχαϊμ και Χάποελ Μπερ Σεβά, συνεπώς το συνολικό ποσό έχει φτάσει στα 6.830.000 ευρώ κι ακόμα απόμένουν τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase, οπότε οι Κυπελλούχοι προσδοκούν να αυξήσουνα αυτό το ποσό.

Τα χρήματα του Europa League