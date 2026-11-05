ΟΦΗ: Η μέρα και η ώρα του επόμενου αγώνα του για τη League Phase του Europa League
Ο ΟΦΗ βρήκε τη νίκη που χρειαζόταν για να μείνει «ζωντανός» στην... κούρσα της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League, καθώς υπέταξε τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία.
Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Κυπελλούχους είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, όταν και θα φιλοξενήσουν την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Η σέντρα της τέταρτης αναμέτρησης των Κρητικών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 22:00.
Δείτε ΕπίσηςEuropa League: Στους πόσους βαθμούς έχει κριθεί η πρόκριση στα νοκ άουτ και το πρόγραμμα του ΟΦΗ
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ
- ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ 2-0
- Ρεν – ΟΦΗ 2-1
- ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2
- Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2
- 26/11: ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 22:00
- 10/12: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 22:00
- 21/1/2027: Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ, 19:45
- 28/1/2027: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 22:00
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