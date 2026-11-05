Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ βρήκε τη νίκη που χρειαζόταν για να μείνει «ζωντανός» στην... κούρσα της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League, καθώς υπέταξε τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Κυπελλούχους είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, όταν και θα φιλοξενήσουν την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η σέντρα της τέταρτης αναμέτρησης των Κρητικών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 22:00.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ