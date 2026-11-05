Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Άνοιξε το σκορ ο Πούγγουρας στο φινάλε του ημιχρόνου
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Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους του αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά με σκόρερ τον Αχιλλέα Πούγγουρα.
Ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά με προβάδισμα, χάρη σε γκολ που προήλθε από στατική φάση στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.
Από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου στο 45+2' ο τερματοφύλακας των πρωταθλητών Ισραήλ έκανε ασταθή απόκρουση και στην επαναφορά ο Πούγγουρας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.
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