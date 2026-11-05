Ο ΟΦΗ είχε δύο καλές στιγμές να προηγηθεί πριν το ημίωρο της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι και έφτασε δις κοντά στο γκολ στο πρώτο μισάωρο.

Στο 13' ο Νους έκλεψε την μπάλα από τον τερματοφύλακα των Ισραηλινών, είχε χώρο και την επιλογή του Κόντρο για πάσα, όμως προσπάθησε να κάνει μια λόμπα και αστόχησε.

Στο 26ο λεπτό ο Ταξιάρχης Φούντας έπιασε μακρινό σουτ και η μπάλα «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι.