Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Μεγάλη ευκαιρία ο Νους, «τράνταξε» το δοκάρι ο Φούντας
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Ο ΟΦΗ είχε δύο καλές στιγμές να προηγηθεί πριν το ημίωρο της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.
Ο ΟΦΗ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι και έφτασε δις κοντά στο γκολ στο πρώτο μισάωρο.
Στο 13' ο Νους έκλεψε την μπάλα από τον τερματοφύλακα των Ισραηλινών, είχε χώρο και την επιλογή του Κόντρο για πάσα, όμως προσπάθησε να κάνει μια λόμπα και αστόχησε.
Στο 26ο λεπτό ο Ταξιάρχης Φούντας έπιασε μακρινό σουτ και η μπάλα «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι.
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