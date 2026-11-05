Η Φερεντσβάρος έκανε ό,τι ήθελε τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», επικράτησε 2-0 και έκανε το 4 στα 4! Απόλυτη και η Μπόρνμουθ, ήττα στην Ολλανδία για την Ομόνοια.

Λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Ίντερ, η Μίλαν… προσγειώθηκε απότομα, ηττήθηκε 2-0 στο Σαν Σίρο από την Φερεντσβάρος και μπήκε σε σοβαρές περιπέτειες. Η Μίλαν βρέθηκε στην… 26η θέση, όταν οι Ούγγροι είναι στην κορυφή με τέσσερις διαδοχικές νίκες! Η Φερεντσβάρος εκμεταλλεύθηκε το ροτέισον των γηπεδούχων και με δυο γκολ του Τζόσεφ στο 52’ και στο 66’ πήραν ένα σπουδαίο διπλό. Οι Ούγγροι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ντέλε, ενώ στις καθυστερήσεις είχαν και δοκάρι με τον Νάγκι.

Ναϊμέγκεν - Ομόνοια 3-1

Η Ομόνοια παρουσίασε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στην Ολλανδία και τη κατάρρευση στο δεύτερο ημίχρονο έφερε και την ήττα με 3-1 από τη Ναϊμέγκεν. Ετσι, οι Κύπριοι έπεσαν στην 16η θέση, ενώ οι Ολλανδοί ανέβηκαν στην 11η. Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν ιδανικό για την κυπριακή ομάδα. Με αυτοπεποίθηση, σωστή κυκλοφορία και επιθετική διάθεση, η Ομόνοια αιφνιδίασε τη Ναϊμέγκεν και κατάφερε να προηγηθεί στο 23ο λεπτό με τον Ντιονί. Στο 34' στάθηκαν άτυχοι, όταν η προσπάθεια του Τόμας σταμάτησε στο δοκάρι. Στην επανάληψη, η Ναϊμέγκεν ανέβασε την έντασή της και βρήκε γρήγορα την ισοφάριση, με τον Λίνσεν να σκοράρει στο 50'. Στο 74' ο Μπίσοφ ολοκλήρωσε την ανατροπή, ενώ ο Λίνσεν χτύπησε ξανά στο 76', διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ 1-3

Η Μπόρνμουθ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην παρθενική ευρωπαϊκή της παρουσία. Τα «Κεράσια» πέρασαν νικηφόρα και από την έδρα της Σπάρτα Πράγας, επικρατώντας με 3-1, πανηγύρισαν την τέταρτη διαδοχική τους νίκη στη διοργάνωση και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, υπερτερώντας στην ισοβαθμία της Φερεντσβάρος.

Η Μπόρνμουθ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Χούβερ, αλλά ο Λιούις Κουκ δεν βρήκε στόχο, καθώς η εκτέλεσή του σταμάτησε στο δοκάρι. Η Σπάρτα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της και στο 35' πήρε το προβάδισμα. Ο Σινγκατέ ξεκίνησε μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια από τον χώρο του κέντρου και ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση για το 1-0. Ωστόσο, η αποβολή του Γκουντάλ με δεύτερη κίτρινη κάρτα λίγο αργότερα άλλαξε τις ισορροπίες, αφήνοντας τους Τσέχους με δέκα παίκτες. Στην επανάληψη, η αγγλική ομάδα ανέβασε κατακόρυφα την πίεσή της και βρήκε την ισοφάριση στο 57ο λεπτό με τον Άνταμς. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 81', όταν ο Εβανίλσον έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ ο Ραγιάν διαμόρφωσε το 3-1.

Σοσιεδάδ – Λιόν 1-1

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η... γιγαντομαχία του Σαν Σεμπαστιάν, με Σοσιεδάδ και Λιόν να μένουν στο 1-1. Οι Βάσκοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με γκολ του Όσκαρσον στο 28ο λεπτό, εντούτοις ο Τολισό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα ισοφαρίζοντας στο 54'.

Άντερλεχτ – Ζάλτσμπουργκ 2-0

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε η Άντερλεχτ, που μετά την τριάρα επί της Γιαγκελόνια στην Πολωνία, επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Ζάλτσμπουργκ. Η ομάδα του -βασικού- Ζουλιάν Μπιανκόν χτύπησε στο ξεκίνημα και στο φινάλε του ματς, με τον Αουγκούστινσον να ανοίγει το σκορ στο 20' και τον Βίνκλερ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 90'.

Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 0-1

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, η Βικτόρια Πλζεν έκανε τον πολυπόθητο σεφτέ στη League Phase του Europa League, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της Λίλεστρομ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε νωρίς, με τον Αντού να στέλνει την μπάλα στα νορβηγικά δίχτυα στο δέκατο μόλις λεπτό.

Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια 1-0

Ανεβασμένη η Λέφσκι Σόφιας, λύγισε με 1-0 τη Γιαγκελόνια εντός έδρας και έκανε έτσι το 2/2, μετά το διπλό στο Πλζεν την προηγούμενη αγωνιστική. Η αναμέτρηση κρίθηκε στο 83ο λεπτό, με τον Στογιάντσοφ να σκοράρει και να χαρίζει τους Βούλγαρους τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ 1-1

Η Πάλας... φλέρταρε με την ήττα, ο Γκλάσνερ ήταν κοντά στην απόλυση, ωστόσο στο τέλος πήρε την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 κόντρα στη Χόφενχαϊμ. Μόλις στο 7ο λεπτό, μετά από λάθη των Γουόρτον και Ντιν Χέντερσον, ο Πρας έδωσε το προβάδισμα στη Χόφενχαϊμ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά δυσκολεύονταν να απειλήσουν.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη στο 78', όταν ο Γουόρτον αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Οι Γερμανοί έμοιαζαν να ελέγχουν την κατάσταση, όμως ο Καμάντα έδωσε τη λύση. Ο Ιάπωνας με το γκολ του στις καθυστερήσεις απέτρεψε την ήττα, δίνοντας παράλληλα μια προσωρινή παράταση στην παραμονή του προπονητή του. Η Πάλας παραμένει στη 18η θέση με πέντε βαθμούς.



Τα αποτελέσματα

Άντερλεχτ - Ζάλτσμπουργκ 2-0

Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ 1-1

Λέφσκι Σόφιας - Γιαγκελόνια 1-0

Λίλεστρομ - Βικτόρια Πλζεν 0-1

Μίλαν - Φερεντσβάρος 0-2

Ναϊμέγκεν - Ομόνοια 3-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λυών 1-1

Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ 1-3