Ολυμπιακός: Αλλαγή ώρας στο ματς με την Τσέλιε
Αλλαγή ώρας θα έχουμε στο παιχνίδι Τσέλιε - Ολυμπιακός (10/12), με την έναρξη του παιχνιδιού να μεταφέρεται από τις 22:00 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν για την 6η αγωνιστική του League Phase του Europa League, στο Τσέλιε που όπως ανακοίνωσε η ομάδα, έγινε αλλαγή ώρας και η σέντρα θα πραγματοποιηθεί στις 19:45. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή ώρας που γίνεται φέτος, αφού έχει υπάρξει ήδη μια αλλαγή ώρας στο Ρεν - Ολυμπιακός (4/11, 0-0).
Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο μέχρι την League Phase του Europa League, συγκεντρώνοντας σε 4η αγωνιστικές, 10 βαθμούς με 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Συγκεκριμένα, μετρούν δύο εντός έδρας τρίποντα με Γιαγκελόνια (2-1) και Σπάρτα Πράγας (1-0), ένα διπλό στη Μαρσέιγ (1-0) και μία ισοπαλία με τη Ρεν (0-0).
⚠️ Η ώρα της αναμέτρησης με την Τσέλιε άλλαξε. ⚽️ Τσέλιε - Ολυμπιακός 📅 10/12/2026 🕦 19:45 (GR) #OlympiacosFC #UEL #CELOLY https://t.co/zFbjTJOXWa— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 5, 2026
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