Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αλλαγή ώρα για το εκτός έδρας ματς κόντρα στη Τσέλιε στις 6/12.

Αλλαγή ώρας θα έχουμε στο παιχνίδι Τσέλιε - Ολυμπιακός (10/12), με την έναρξη του παιχνιδιού να μεταφέρεται από τις 22:00 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν για την 6η αγωνιστική του League Phase του Europa League, στο Τσέλιε που όπως ανακοίνωσε η ομάδα, έγινε αλλαγή ώρας και η σέντρα θα πραγματοποιηθεί στις 19:45. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή ώρας που γίνεται φέτος, αφού έχει υπάρξει ήδη μια αλλαγή ώρας στο Ρεν - Ολυμπιακός (4/11, 0-0).

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο μέχρι την League Phase του Europa League, συγκεντρώνοντας σε 4η αγωνιστικές, 10 βαθμούς με 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Συγκεκριμένα, μετρούν δύο εντός έδρας τρίποντα με Γιαγκελόνια (2-1) και Σπάρτα Πράγας (1-0), ένα διπλό στη Μαρσέιγ (1-0) και μία ισοπαλία με τη Ρεν (0-0).