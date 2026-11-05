Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (5/11) αγώνα του ΟΦΗ με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά για το Europa League.

Έτοιμος για ακόμη μια ευρωπαϊκή βραδιά είναι ο ΟΦΗ, που φιλοξενείται απόψε (5/11, Live στο Gazzetta) άπό τη Χαποέλ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Οι Κρητικοί με 3 πόντους στη συγκομιδή τους, από τη σπουδαία νίκη επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα (2-0) θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για είσοδο στην 24άδα.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.