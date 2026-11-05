Χαποέλ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Έτοιμος για ακόμη μια ευρωπαϊκή βραδιά είναι ο ΟΦΗ, που φιλοξενείται απόψε (5/11, Live στο Gazzetta) άπό τη Χαποέλ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική του Europa League.
Οι Κρητικοί με 3 πόντους στη συγκομιδή τους, από τη σπουδαία νίκη επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα (2-0) θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για είσοδο στην 24άδα.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.