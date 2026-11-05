Ο Ολυμπιακός ζόρισε την Ρεν περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr τους λόγους που στην Ρεν έλεγαν ότι το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν το πιο δύσκολο φετινό στην έδρα τους από παραγωγικής πλευράς.

Η στατιστική εικόνα της Ρεν απέναντι στον Ολυμπιακό αποκαλύπτει μια σημαντική παράμετρο της αναμέτρησης, η οποία δεν γίνεται απαραίτητα αντιληπτή μόνο από το τελικό 0-0. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να περιορίσουν την επιθετική δραστηριότητα των Γάλλων σε επίπεδα που δεν συνηθίζουν στο γήπεδό τους, στερώντας τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πολλές και κυρίως επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της δουλειάς που έγινε από την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο «Roazhon Park», αρκεί να εξετάσει τα φετινά εντός έδρας παιχνίδια της Ρεν. Η σύγκριση με την Παρί Σεν Ζερμέν είναι αυτή που ξεχωρίζει, καθώς απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας οι γηπεδούχοι είχαν ακριβώς τον ίδιο αριθμό τελικών με εκείνον που κατέγραψαν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, η ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν οι παίκτες της Ρεν απέναντι στην Παρί ήταν αισθητά καλύτερη συγκριτικά με το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ας δούμε αναλυτικά την επιθετική παραγωγή της Ρεν στα φετινά παιχνίδια της στο γήπεδό της:

Ρεν – Ολυμπιακός 0-0 (4/11/26) 9 τελικές, 0,49xG

Ρεν – Παρί Σεν Ζερμέν 2-2 (23/8/26) 9 τελικές, 0,87xG

Ρεν – Στρασβούργο 3-0 (25/10/26) 15 τελικές, 1,59xG

Ρεν – Μαρσέιγ 1-0 (11/9/26)20 τελικές, 1,88xG

Ρεν – Οσέρ 4-1 (11/10/26) 21 τελικές, 2,17xG

Ρεν – Λε Μαν 3-2 (30/8/26) 22 τελικές, 3,12xG

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: απέναντι στον Ολυμπιακό η Ρεν παρουσίασε τη χαμηλότερη επιθετική παραγωγή της σε επίπεδο αναμενόμενων γκολ (xG), συγκριτικά με τα συγκεκριμένα εντός έδρας παιχνίδια. Το 0,49 xG είναι ένα ιδιαίτερα χαμηλό νούμερο για μια ομάδα που στην έδρα της έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά περισσότερες ευκαιρίες.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αντιπαραβολή με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ρεν είχε εννέα τελικές και στα δύο παιχνίδια, αλλά απέναντι στην ομάδα του Παρισιού έφτασε τα 0,87 xG, σχεδόν διπλάσια επίδοση από εκείνη που κατέγραψε απέναντι στους Πειραιώτες. Υπάρχει, μάλιστα, μια λεπτομέρεια που κάνει τη σύγκριση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Στο παιχνίδι με την Παρί η Ρεν είχε μόλις 30,5% κατοχή μπάλας, ενώ απέναντι στον Ολυμπιακό ανέβηκε στο 42%.

Με άλλα λόγια, οι Γάλλοι είχαν περισσότερο χρόνο την μπάλα στα πόδια τους απέναντι στην ομάδα του Αλγκουαθίλ, αλλά δεν κατάφεραν να μετατρέψουν αυτή την κατοχή σε αντίστοιχη επιθετική απειλή. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εμφάνισης του Ολυμπιακού. Δεν αρκέστηκε στο να περιμένει πίσω από την μπάλα, ούτε επέλεξε να παραχωρήσει ολοκληρωτικά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό, να κλείσει τους διαθέσιμους χώρους και να αναγκάσει τη Ρεν να αναπτύσσεται χωρίς να βρίσκει εύκολες λύσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η Ρεν δεν πλησίασε τα επιθετικά επίπεδα που είχε παρουσιάσει απέναντι σε άλλους αντιπάλους της. Με το Στρασβούργο έφτασε τις 15 τελικές και τα 1,59 xG, με τη Μαρσέιγ τις 20 τελικές και τα 1,88 xG, ενώ απέναντι στην Οσέρ και τη Λε Μαν ξεπέρασε ακόμη περισσότερο αυτά τα νούμερα.

Φυσικά, οι αριθμοί από μόνοι τους δεν περιγράφουν ολόκληρη την ποδοσφαιρική εικόνα. Το xG αποτυπώνει την ποιότητα των ευκαιριών και όχι το σύνολο της απόδοσης μιας ομάδας. Ωστόσο, όταν συνδυάζεται με τον αριθμό των τελικών και την κατοχή, προσφέρει μια αρκετά σαφή εικόνα για το τι συνέβη στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, δεν πήρε απλώς έναν βαθμό στη Γαλλία. Κατάφερε να περιορίσει μια ομάδα που στο «Roazhon Park» έχει επιθετικές εξάρσεις και να την κρατήσει σε χαμηλότερη παραγωγή ακόμη και από εκείνη που είχε απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο στατιστικό εύρημα. Είναι μια ένδειξη της αμυντικής οργάνωσης, της τακτικής πειθαρχίας και της συνολικής διαχείρισης που παρουσίασαν οι «ερυθρόλευκοι» σε μία ακόμη απαιτητική ευρωπαϊκή έξοδο.