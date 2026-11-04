Στην έδρα της ποιοτικής Ρεν ο Ολυμπιακός δοκιμάστηκε αρκετά, είχε τις στιγμές του για γκολ αλλά εν τέλει έμεινε στο 0-0 αλλά και αυτό μία χαρά του είναι. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς

Όταν δεν μπορείς να νικήσεις τουλάχιστον να μην χάνεις. Πολύ παλιό και κλασικό κλισέ. Ο Ολυμπιακός προφανώς και ήθελε το 4 στα 4 και προφανέστατα κυνήγησε ως το τέλος τη νίκη. Παρόλα αυτά αυτή δεν ήρθε στην κρύα Ρεν. Δεν πειράζει από την άλλη. Και αυτό το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα που δεν τον «χαλάει». Σε μία αναμέτρηση όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν τις φάσεις τους (ακόμα και στο τέλος με τον Ζέλσον) όταν πιέστηκαν και τα βρήκαν δύσκολα ανταποκρίθηκαν.

Θες από τις προσπάθειες των Έσε και Πουέρτα. Θες από τον καλύτερο ερυθρόλευκο αμυντικό, τον Ρέτσο (ως προς αυτήν την αναμέτρηση). Θες από τον εξαιρετικό ξανά Ορτέγκα. Μπόρεσαν όμως να κράτησουν το μηδέν και ας είχαν την τύχη στην φάση του Μπρούνο στη λογική του ότι υπήρχε οφσάιντ.

Κατά τα άλλα ο προπονητής Αλγκουαθιλ το απέδειξε. Δίνει ευκαιρίες σε όσους περισσότερους παίκτες γίνεται. Την έδωσε στο Ρεν – Ολυμπιακός στον Γκουστάβο Σα και δεν την άρπαξε. Ξεκίνησε βασικό τον Μπέιλι και περίμενε παραπάνω πράγματα από αυτόν. Όλα αυτά βέβαια θα τα κρίνει και θα τα αξιολογήσει στη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να προηγείται στο α’ μέρος αλλά εάν δεν έχεις τις κατάλληλες τελικές

Στο πρώτο 45λεπτο ο Ολυμπιακός ήταν πιο καλός από την μεσοεπιθετικά ποιοτική Ρεν. Όχι σε όλο το πρώτο μέρος αλλά σε ένα διάστημά του που είχε την δυνατότητα και την ευκαιρία να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ.

Δεν το έκανε. Δεν τα κατάφερε διότι δεν είχε τις κατάλληλες τελικές. Δεν είχε τα σωστά τελειώματα ούτε από τον Φορτούνη, ούτε από τον Γκονζάλες, ούτε από τον Μπέιλι και ούτε από τον Πουέρτα. Ειδικά οι Γκονζάλες και Πουέρτα είχαν και την πολύ καλή θέση αλλά και την δυνατότητα να βρουν δίχτυα.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός βρήκε δύσκολα από έναν παίκτη που ήθελε στο παρελθόν. Τον Αλ Ταμάρι. Ο μεσοεπιθετικός των Γάλλων έχει και τη φάση στο δοκάρι αλλά και την πίεσή του στη στιγμή που ο Μπρούνο κάνει το απίθανο λάθος να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγκα. Ειδικά από ένα διάστημα και μετά άπαντες δυσκολεύονταν στο να τον σταματήσουν.

Το 0-0 του πρώτου 45λεπτου ήταν πολύ σημαντικό διότι σε ένα ενδεχόμενο γκολ της Ρεν στο 43’ θα ήταν άλλο ματς. Το τελικό 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό που παραμένει αήττητος και τώρα έχει μπροστά του τον ΠΑΟΚ. Πάντως εάν οι Πειραιώτες κλείσουν μία εβδομάδα με νίκη με τον ΠΑΟΚ μετά το Χ στη Ρεν θα είναι ξεκάθαρα ευχαριστημένοι.