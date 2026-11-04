Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες των Πειραιωτών για την οκτάδα
Ο Ολυμπιακός έμεινε αλώβητος για δεύτερο ματς φέτος στη Γαλλία. Οι Πειραιώτες ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στην έδρα της Ρεν, παραμένουν αήττητοι και πλέον με 10 βαθμούς κοιτούν την 8άδα, που είναι πολύ εφικτή και με το πρόγραμμα που έχουν.
Αναφέραμε, άλλωστε, νωρίτερα, πόσοι βαθμοί χρειάζονται για να τερματίσει ο Ολυμπιακός στην 8άδα, άρα και να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης. Στο Football Meets Data αναφέρουν ότι οι πιθανότητες να τερματίσει ο Ολυμπιακός στην 8άδα είναι 71,9%! Περισσότερες απ' όσες έχουν τα ιταλικά μεγαθήρια Γιουβέντους και Μίλαν, αλλά και η Λιόν, η Σοσιεδάδ και η Μπεσίκτας.
Η ανάρτηση του FMD
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📈 A draw in Rennes added +2% to 🇬🇷 Olympiacos' Top 8 chances! 📉 🇫🇷 Rennes dropped 9% and are now 20% to make it. https://t.co/LH1uGSLV1J— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 4, 2026
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