Επόμενος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό η σπουδαία Μίλαν.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το 4 στα 4, αλλά με το 0-0 στη Γαλλία απέναντι στη Ρεν, παραμένει αήττητος και είναι στην οκτάδα της League Phase του Europa League με 10 βαθμούς.

Η επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους ερυθρόλευκους είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, όταν και θα φιλοξενήσουν στο σπίτι τους τη σπουδαία Μίλαν για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η σέντρα της τέταρτης αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 19:45.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.

Tο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0

5/11: Ρεν – Ολυμπιακός 0-0

26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν, 19:45

10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός, 19:45

21/1/2027: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ, 22:00

28/1/2027: Τορένσε – Ολυμπιακός, 22:00