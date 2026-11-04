Κόντης: «Για μένα δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΟΦΗ ενόψει του αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία.

Ο ΟΦΗ παρά τις δυο ήττες από Ρεν και Λεβερκούζεν εξακολουθεί να έχει ως στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League και σε αυτό το πλαίσιο θέλει τρίποντο στον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και τόνισε πως η ομάδα του πήγε στη Ρουμανία με νοοτροπία νίκης.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

Για τη σημασία της αναμέτρησης με τη Χαποέλ:

«Για μένα δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, όλα είναι σημαντικά. Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να επιστρέψουμε σε θετικά αποτελέσματα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της ομάδας, θεωρώ ότι πλέον έχουμε γίνει πιο έμπειροι, έχουμε καταλάβει τι χρειάζεται και να δείξουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε».

Για το πώς μπορεί να επηρεάσει τις δύο ομάδες η απουσία φιλάθλων από το γήπεδο:

«Σίγουρα είναι κάτι που επηρεάζει και τις δύο ομάδες, περισσότερο την γηπεδούχο. Είναι ωραίο να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο, με φωνές που σε πορώνουν, σε ξυπνούν όμως αυτές είναι οι συνθήκες και δεν θα παίξει ρόλο ο κόσμος αλλά πόσο συγκεντρωμένες είναι οι δύο ομάδες για να πετύχουν αυτό που θέλουν».

Για τα στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά ενόψει της αναμέτρησης με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά:

«Προφανώς τα παιχνίδια που παίζεις σε κάνουν σοφότερο, προσκομίζεις εμπειρίες όμως πρέπει να καταλάβεις ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, όπως συνέβη με την Μπάγερ ή με την Ρεν που χάθηκαν 1 ή 3 βαθμοί στο τέλος.

Ξέρουμε πόσο χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ισραήλ, καμία φορά κοιτάζουμε το μπάτζετ τους και τα συζητάμε, παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια και πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επειδή θα έχει τακτική.

Σίγουρα παίρνουμε εμπειρίες όμως το κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικά στοιχεία, είναι διαφορετικές ομάδες η Ρεν και η Μπάγερ Λεβερκούζεν όπως και η Χαποέλ Μπερ Σεβά».

Για την τακτική προσέγγιση του ΟΦΗ και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τη Χαποέλ:

«Η Χαποέλ είναι πολύ επιθετική, της αρέσει να παίζει πάρα πολύ, είναι μια ομάδα που θέλει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια, να πιέζει ψηλά και να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους. Αυτό δημιουργεί σκέψεις σε εμάς όμως είμαι σίγουρος πως αύριο τα παιδιά θα κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι δίχως φόβο, με αυτοπεποίθηση για τον δικό μας τρόπο και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».