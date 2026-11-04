Σιέλης: «Να χαμογελάσουμε με τον κόσμο που έκανε πολλά χιλιόμετρα»

Οι δηλώσεις του Χρίστου Σιέλη στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΟΦΗ ενόψει του αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία.

Ο ΟΦΗ μετά τις ήττες από Ρεν και Λεβερκούζεν θα διεκδικήσει βαθμολογικό όφελος στη League Phase στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σέβα, στο Βουκουρέστι. O Xρίστος Σιέλης εκπροσώπευσε τους ποδοσφαιριστές των Κυπελλούχων στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στην επιστροφή από τον τραυματισμό του, ενώ στάθηκε στην παρουσία του κόσμου που ταξίδεψε από την Κρήτη στο Βουκουρέστι.

Οι δηλώσεις του Χρίστου Σιέλη

«Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, γνωρίζουμε τις δυνατότητες της ομάδας μας, αυτό που χρειάζεται από εμάς είναι μια καλή εικόνα και να αποδείξουμε ποιοι είμαστε.

Νιώθω ανυπόμονος. O τραυματισμός μου ήταν ένα δύσκολο μονοπάτι που ξεπέρασα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Ο κόσμος έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, θα κάνουν πάλι ένα μακρινό ταξίδι και ελπίζω αύριο να χαμογελάσουμε και να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί».