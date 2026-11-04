Ρεν - Ολυμπιακός: Ο Σάλιακας έγινε αναγκαστική αλλαγή
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Ο Μανώλης Σάλιακας στο ημίχρονο άφησε τη θέση του στον Πέντερσεν.
Αναγκαστική αλλαγή στον Ολυμπιακό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου (live στο Gazzetta).
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έβαλε τον Πέντερσεν δεξί μπακ, αντί του Σάλιακα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αλλαγή στο ματς με τη Ρεν ήταν αναγκαστική. Αυτό σημαίνει ότι ο διεθνής μπακ είναι αμφίβολος και για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μητσάκος
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