Προπονητής Χάποελ Μπερ Σεβά: «Δεν υπάρχει φαβορί στο ματς με τον ΟΦΗ, είναι πολύ γρήγορη ομάδα στην επίθεση»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Χάποελ Μπερ Σεβά, Ραν Κοζούχ, και του Μιγκέλ Βίτορ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά είναι η επόμενη αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, καθώς οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Βουκουρέστι για την 4η αγωνιστική. Παραμονή του αγώνα μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των Ισραηλινών, Ραν Κοζούχ, και ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Μιγκέλ Βίτορ, ο οποίος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του.

Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Χάποελ Μπερ Σεβά

«Πετύχαμε πέντε γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια, κάποιες φορές παίρνουμε τις νίκες, κάποιες άλλες όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι με την εικόνα της ομάδας».

Για το αν είναι φαβορί η ομάδα του: «Δεν υπάρχουν φαβορί στο παιχνίδι, οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς».

Για την εικόνα που έχει από τον ΟΦΗ: «Έχουμε δει όλα τα παιχνίδια του ΟΦΗ στην Ευρώπη, έχουμε διαπιστώσει πως είναι μια ομάδα που επιτίθεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Για την διαφορά θερμοκρασίας που θα συναντήσουν οι ποδοσφαιριστές του σε σύγκριση με ότι επικρατεί στο Ισραήλ: «Υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ρουμανία όμως πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες».

Βίτορ: «Ο ΟΦΗ δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ήταν όταν έπαιζα από τον ΠΑΟΚ»

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς, πρέπει να κερδίσουμε αύριο και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Γίνεται πολύ καλή δουλειά, είναι εντελώς διαφορετικά από όταν έπαιζα στον ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ αντιμετώπισε τρεις δύσκολους αντιπάλους στην Ευρώπη όπου είχε πολύ καλή παρουσία και γνωρίζουμε πως πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να πάρουμε τη νίκη».