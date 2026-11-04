Ρεν - Ολυμπιακός: Αυτογκόλ ο Μπρούνο, τον «λύτρωσε» το οφσάιντ
Tυχεροί στάθηκαν στο φινάλε του πρώτου μέρους του αγώνα με τη Ρεν ο Ολυμπιακός και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Ο Νιγηριανός μπακ στην προσπάθεια του να κόψει την μπάλα «κρέμασε» τον Ορτέγκα, όμως το αυτογκόλ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Αλ Ταμάρι, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος και απηρέαζε τη φάση.
Το αυτογκόλ ακυρώθηκε σε πρώτο χρόνο και η απόφαση επιβεβαιώθηκε από τον VAR με αποτέλεσμα το ημίχρονο να ολοκληρωθεί δίχως σκορ.
Το αυτογκόλ του Μπρούνο
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