Ο Μπρούνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού, όμως από τη στιγμή που εκτεθειμένος ποδοσφαιριστής της Ρεν επηρέαζε τη φάση το αυτογκόλ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Tυχεροί στάθηκαν στο φινάλε του πρώτου μέρους του αγώνα με τη Ρεν ο Ολυμπιακός και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Ο Νιγηριανός μπακ στην προσπάθεια του να κόψει την μπάλα «κρέμασε» τον Ορτέγκα, όμως το αυτογκόλ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Αλ Ταμάρι, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος και απηρέαζε τη φάση.

Το αυτογκόλ ακυρώθηκε σε πρώτο χρόνο και η απόφαση επιβεβαιώθηκε από τον VAR με αποτέλεσμα το ημίχρονο να ολοκληρωθεί δίχως σκορ.

Το αυτογκόλ του Μπρούνο