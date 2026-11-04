Η αποστολή του ΟΦΗ ταξίδεψε στο Βουκουρέστι ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και οι Κρητικοί μας έδωσαν μια... γεύση από τις μουσικές playlist των παικτών.

Ο ΟΦΗ μετά τις ήττες από Ρεν και Λεβερκούζεν καλείται να «ψάξει» βαθμολογικό όφελος στη League Phase του Europa League, στον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ο οποίος θα γίνει στο Βουκουρέστι.

Η αποστολή των Κυπελλούχων αναχώρησε από το «Νίκος Καζαντζάκης» στις 11:00 και αφίχθη στη Ρουμανία, λίγο μετά τις 13:00.

Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των Κρητικών, στην οποία θα μιλήσει ο Χρήστος Κόντης κι ένας εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών, θα πραγματοποιηθεί στις 18:15. Η τελευταία προπόνηση του Ομίλου θα γίνει στις 19:00.

Ο ΟΦΗ θέλησε να μας δώσει μια «γεύση» από το τσάρτερ, καθώς αποκάλυψε κομμάτια από τις playlist παικτών στο Spotify.

Θανάσης Ανδρούτσος, Δημήτρης Νικολάου και Κλίντμαν Λίλο έχουν εμφάνη προτίμηση στην ελληνική ραπ, έχοντας στις επιλογές τους ΛΕΞ, Εθισμό, Wang και Toquel.

Από την πλευρά τους Ταξιάρχης Φούντας και Νίκος Αθανασίου είναι περισσότερο του λαϊκού, με τον πρώτο να έχει Μαζωνάκη και το... αγαπημένο του «Σούσουρο» και τον δεύτερο να έχει πιο «βαριές» επιλογές, όπως Δημήτρη Μητροπάνο, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζαντζίδη.