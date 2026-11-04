Ρεν: Η... μπασκετική γκάφα για το ματς με Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα το απόγευμα (4/11, 17:30, Live στο Gazzetta) από τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Οι Ερυθρόλευκοι έχοντας κάνει το 3/3 μέχρι στιγμής, θέλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, σε μια δύσκολη έδρα και ένα απαιτητικό ματς.
Ως είθισται, πριν τον αγώνα αμφότερες οι ομάδες κάνουν αναρτήσεις στα social media. Έτσι και οι Γάλλοι, θέλησαν να παρουσιάσουν εν συντομία τον Ολυμπιακό. Έκαναν όμως μια... μπασκετική γκάφα, καθώς σε μια από τις φωτογραφίες ενός κολάζ, έβαλαν τον Άλεκ Πίτερς να σηκώνει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, και όχι κάποιον ποδοσφαιριστή με εκείνο (σσ το τρόπαιο) του Conference League.
𝗔̀ 𝗹'𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗲𝗰𝗾𝘂𝗲 🏛️ Anniversaire commun, habitudes européennes, règne national... Le passeport de l'@olympiacosfc → https://t.co/pRq5JahExR https://t.co/5ZjZv59ChZ— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 3, 2026
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