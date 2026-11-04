Αθλητικός Διευθυντής Ρεν στο Gazzetta: «Στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει πραγματική νοοτροπία νικητή»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της Ρεν, Λοΐκ Ντεζιρέ, μίλησε στο Gazzetta ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε επίσης στον ΟΦΗ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην καθιέρωση της ομάδας του στην Elite.

Ο «απόλυτος» στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 4Χ4 στη διοργάνωση στην έδρα της Ρεν, τρεις εβδομάδες μετά την αναμέτρηση του ΟΦΗ στο ίδιο γήπεδο. Οι Κρητικοί έβαλαν δύσκολα στους Γάλλους, αλλά λύγισαν στο φινάλε, φανερώνοντας, ωστόσο, στους Πειραιώτες πως, παρά την υψηλή ποιότητά της, η Ρεν δεν αποτελεί φόβητρο.

Ο αθλητικός διευθυντής της έκτης ομάδας της περσινής Ligue 1, Λοΐκ Ντεζιρέ, μίλησε στο Gazzetta ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Αναφέρθηκε στις δύο ελληνικές ομάδες της Super League που βρέθηκαν στον δρόμο της Ρεν, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο γαλλικός σύλλογος έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην ελίτ του γαλλικού ποδοσφαίρου, κάνοντας ειδική μνεία στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις υποδομές και την Ακαδημία του.

Ο Ντεζιρέ ανέλαβε τα καθήκοντα του το καλοκαίρι του 2025, ενώ στο παρελθόν έχει δουλέψει ως Chief Scout στη Στρασμπούρ (2016-25).

«Η Ρεν έχει την 4η Ακαδημία της Ευρώπης, η οικογένεια Πινό επένδυσε 40 εκατομμύρια ευρώ για το νέο προπονητικό κέντρο»

Πώς κατάφερε η Ρεν να μεταβεί από τη 12η θέση της σεζόν 2024-25 στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για το Europa League την περασμένη σεζόν; Τι ήταν αυτό που άλλαξε στο συγκεκριμένο διάστημα;

«Είναι αλήθεια ότι ο σύλλογος έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για δύο σεζόν, ωστόσο διαθέτουμε ισχυρή ευρωπαϊκή ιστορία. Η Ρεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για έξι συνεχόμενες σεζόν. Έπειτα από δύο αρκετά δύσκολες χρονιές για τον σύλλογο, προχωρήσαμε σε αναδόμηση του ρόστερ, αποκτώντας ποδοσφαιριστές με εμπειρία από τη Ligue 1 και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως οι Βαλεντάν Ρονζιέ, Μαντί Καμαρά, Αντονί Ρουό, Πρέμισλαβ Φρανκόφσκι και άλλοι».

Τα τελευταία χρόνια, η Ρεν έχει εξελιχθεί σε έναν σύλλογο που διεκδικεί σταθερά την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πώς καταφέρατε να καθιερώσετε την ομάδα σε αυτό το επίπεδο;

«Έχουμε ιδιοκτήτες την οικογένεια Πινό, η οποία στηρίζει και επενδύει στον σύλλογο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Παράλληλα, διαθέτουμε μία εξαιρετικά επιτυχημένη Ακαδημία, η οποία το 2027 θα συμπληρώσει 50 χρόνια λειτουργίας. Κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των κορυφαίων Ακαδημιών της Ευρώπης και κάθε χρόνο καταφέρνουμε να αναδεικνύουμε σπουδαία νέα ταλέντα.

Επιπλέον, διαθέτουμε ένα κορυφαίο προπονητικό κέντρο. Πέρα από αυτά, είναι απαραίτητο να πετυχαίνουμε στον τομέα των μεταγραφών και στην επιλογή των ποδοσφαιριστών, προκειμένου να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τις κορυφαίες ομάδες της Ligue 1 και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, χρόνο με τον χρόνο».

Πόσα χρήματα έχει επενδύσει συνολικά η οικογένεια Πινό όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει τη Ρεν να καθιερωθεί σε αυτό το επίπεδο;

«Η οικογένεια Πινό αποτελείται από επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη Ρεν. Έχει επενδύσει 40 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου για τον σύλλογο.

Όταν διαθέτεις εγκαταστάσεις τέτοιου επιπέδου, οφείλεις να έχεις ως στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κάθε χρόνο, συνεχίζοντας παράλληλα να αναπτύσσεις νέα ταλέντα μέσα από την ακαδημία σου.

Επιπλέον, η οικογένεια παρέχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση τόσο της ακαδημίας όσο και της πρώτης ομάδας».

«Ο Ολυμπιακός αποτελεί σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο ΟΦΗ μας δημιούργησε πολλά προβλήματα»

Πόσο σημαντικό ρόλο έχουν οι εγκαταστάσεις και οι ακαδημίες στην ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός ποδοσφαιρικού πρότζεκτ;

«Πιστεύω ότι αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες. Στη Ρεν, η ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA του συλλόγου.

Πρέπει να συνεχίζουμε τη δουλειά μας κάθε χρόνο και να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς. Θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στον εντοπισμό ταλέντων, στη στήριξη των ποδοσφαιριστών και στην εξέλιξή τους.

Αυτή πρέπει να είναι η φιλοδοξία κάθε διοίκησης ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και, φυσικά, αυτό ακριβώς ισχύει και για εμάς εδώ στη Ρεν».

Τι περιλαμβάνει στην καθημερινότητά του ο ρόλος ενός αθλητικού διευθυντή σε έναν σύλλογο κορυφαίου επιπέδου;

«Ο ρόλος μου είναι να έχω την εποπτεία όλων των ποδοσφαιρικών τμημάτων του συλλόγου. Αυτό περιλαμβάνει το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, την Ακαδημία, την ομάδα Γυναικών, καθώς και το τμήμα σκάουτινγκ και μεταγραφικού σχεδιασμού της πρώτης ομάδας.

Παράλληλα, είμαι υπεύθυνος για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν τη μεταγραφική ενίσχυση της πρώτης ομάδας, ενώ επιδιώκω και την ανάπτυξη συνεργασιών με συλλόγους του εξωτερικού.

Μία ακόμη σημαντική πτυχή της δουλειάς μου είναι η διατήρηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που έχουν αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια, καθώς η Ρεν έχει ιστορία 125 ετών. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουν ήδη δημιουργηθεί στον σύλλογο, προσθέτοντας παράλληλα τη δική μας προσωπική σφραγίδα, με βάση τις εμπειρίες μας».

Η κλήρωση σας έφερε αντιμέτωπους με δύο ελληνικές ομάδες. Πώς αντιμετώπισε η Ρεν την προοπτική να βρεθεί απέναντι σε δύο συλλόγους από την Ελλάδα στη διοργάνωση;

«Ο Ολυμπιακός αποτελεί σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς συμμετέχει συστηματικά είτε στο Europa League είτε στο Champions League. Ανυπομονούμε ιδιαίτερα για αυτή την αναμέτρηση, ωστόσο υπάρχει και ένας βαθμός ανησυχίας, καθώς πρόκειται για έναν σύλλογο με τεράστια εμπειρία.

Ο ΟΦΗ μάς δημιούργησε αρκετά προβλήματα, καθώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει πραγματική νοοτροπία νικητή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητά του να αναδεικνύει και να εξελίσσει νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάκτηση του UEFA Youth League από τον Ολυμπιακό το 2024, στον τελικό απέναντι στη Μίλαν. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνον τον αγώνα, καθώς βρισκόμουν στις εξέδρες.

Παράλληλα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει εφαρμόσει μια πολιτική ανάπτυξης των νεαρών ποδοσφαιριστών, η οποία συμβάλλει σε αυτή την πρόοδο και πλέον αρχίζει να αποδίδει καρπούς».

«Στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί μια οργανωμένη πολιτική για την ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών»

Έχετε ήδη αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ και, παρά τη σημαντική διαφορά στα οικονομικά μεγέθη των δύο συλλόγων, η Ρεν δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς. Με δεδομένη τη μεγάλη εμπειρία σας στο ποδόσφαιρο, πώς αξιολογείτε το πρότζεκτ του ΟΦΗ, ειδικά από τη στιγμή που διανύει την πρώτη του σεζόν στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης;

«Ο ΟΦΗ ξεκίνησε τη συγκεκριμένη διοργάνωση με μεγάλο ενθουσιασμό και έχοντας μια σχετική ελευθερία κινήσεων, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Αυτό μπορεί ορισμένες φορές να οδηγήσει σε πολύ καλές εμφανίσεις. Κατάφερε να επικρατήσει της Χόφενχαϊμ στην έδρα του, προτού μας βάλει και εμάς σε δύσκολη θέση.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ΟΦΗ από εδώ και πέρα είναι να διατηρήσει αυτό το επίπεδο απόδοσης, καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός και η απουσία πίεσης μπορούν να διαρκέσουν μόνο για μερικούς μήνες. Από τη στιγμή που οι προσδοκίες αυξάνονται, γίνεται πολύ πιο δύσκολο να παρουσιάζεις σταθερά ανάλογες εμφανίσεις.

Στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, αξίζαμε τη νίκη, παρότι δυσκολευτήκαμε να βρούμε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Δεν υπήρχε, ωστόσο, πραγματική αμφιβολία όσον αφορά τη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες».

Τώρα ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, έναν σύλλογο με σαφώς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, αρκετές σημαντικές διακρίσεις και, φυσικά, έναν ευρωπαϊκό τίτλο στο παλμαρέ του. Πώς αξιολογείτε τον συγκεκριμένο αντίπαλο;

«Ο Ολυμπιακός διαθέτει τεράστια ποιότητα, με πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Συνδυάζει την ευρωπαϊκή εμπειρία με το ατομικό ταλέντο.

Μου αρέσει πραγματικά αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα των νεαρών ποδοσφαιριστών του, όταν είχα την ευκαιρία να τους παρακολουθήσω αγωνιζόμενους.

Πρόκειται για έναν σύλλογο που μου έχει τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή, τόσο ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει το ρόστερ του όσο και για το ταλέντο που διαθέτει. Ο Ολυμπιακός κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι μια ομάδα που πρέπει να υπολογίζεις πολύ σοβαρά».

Ποια είναι συνολικά η άποψή σας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων;

«Έχω την αίσθηση ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή μια οργανωμένη πολιτική για την ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων υποδομής, η Ελλάδα έχει πλέον πολύ πιο έντονη παρουσία σε σχέση με πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Έχει γίνει σημαντική δουλειά σε βάθος, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης των προπονητών και της ανάπτυξης των νεαρών παικτών.

Έχοντας επισκεφθεί την Ελλάδα αρκετές φορές, μπορώ να πω ότι οι αγώνες εκεί παρουσιάζουν πάντοτε ιδιαίτερες δυσκολίες. Είναι μια χώρα στην οποία είναι δύσκολο να παίξεις ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία στην απόκτηση ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ισορροπημένων ομάδων, απέναντι στις οποίες είναι δύσκολο να αγωνιστείς».

«Η Γαλλία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή ποδοσφαιρικού ταλέντου στον κόσμο, το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να γίνει πιο ισορροπημένο»

Ως αθλητικός διευθυντής, εάν είχατε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ποδοσφαιριστές από τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, ποιους θα ξεχωρίζατε και ποιοι πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να προσαρμοστούν καλύτερα στις απαιτήσεις της Ligue 1;

«Δεν θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα, μπορώ όμως να πω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν πολύ καλά στη Ligue 1.

Οι Γιαρεμτσούκ, Ζέλσον Μαρτίνς και Γιαζίτσι έχουν, άλλωστε, αγωνιστεί στο παρελθόν στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ειδικά ο Γιαρεμτσούκ είχε καλή παρουσία στη Λιόν την περασμένη σεζόν.

Παρακολουθώ την πορεία των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, καθώς όλοι τους διαθέτουν εμπειρία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο».

Έχετε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας σας στη Γαλλία. Πώς έχει καταφέρει το γαλλικό ποδόσφαιρο να καθιερωθεί ανάμεσα στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου;

«Η Γαλλία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή ποδοσφαιρικού ταλέντου στον κόσμο, πίσω μόνο από τη Βραζιλία. Υπάρχει πραγματική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και την εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, οι νεαροί παίκτες έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στη Ligue 1 και να αποκτήσουν εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο».

Με βάση την εμπειρία σας από τη λειτουργία ενός εκ των κορυφαίων πρωταθλημάτων του κόσμου, της Ligue 1, ποια βήματα θα μπορούσε να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο ώστε να περάσει στο επόμενο επίπεδο;

«Το ελληνικό πρωτάθλημα θα ωφελούνταν αν γινόταν πιο ανταγωνιστικό και ισορροπημένο, καθώς παρατηρούμε ότι οι ίδιες τέσσερις ομάδες είναι εκείνες που πρωταγωνιστούν σε σταθερή βάση: ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.

Θα έπρεπε να υπάρχουν περίπου δέκα ομάδες αντίστοιχης δυναμικότητας, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Στη Γαλλία, περίπου δέκα σύλλογοι διεκδικούν την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που οδηγεί στην πρόοδο».