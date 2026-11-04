Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεν (4/11) για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Μια πολύ απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση έχει σήμερα (4/11, Live στο Gazzetta) μπροστά του ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται στη Γαλλία από τη Ρεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχοντας το απόλυτο (3/3) μέχρι στιγμής, θέλει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα για να «κλειδώσει» την ευρωπαϊκή συνέχεια και να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στην πρώτη οκτάδα του θεσμού.

Το παιχνίδι θα γίνει στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3.