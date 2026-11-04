Ολυμπιακός: Σε ποια λεπτά σκοράρει η Ρεν και σε ποια δέχεται γκολ

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr ορισμένα στοιχεία για τα δυνατά και τα... περίεργα χρονικά σημεία της Ρεν κατά τη διάρκεια του 90λέπτου.

Η Ρεν έχει ένα χαρακτηριστικό που αξίζει να προσέξει ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός. Μπορεί να μπει πολύ δυνατά στα παιχνίδια της και να αναζητήσει από νωρίς το γκολ, αλλά την ίδια στιγμή παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Η ανάλυση των φετινών στατιστικών της, τόσο στη Ligue 1 όσο και στο Europa League, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι αναμετρήσεις της.

Εκρηκτικό ξεκίνημα, αλλά και επιθετική συνέπεια

Σύμφωνα με τα στατιστικά της στη Ligue 1, η Ρεν έχει πετύχει πέντε γκολ στο πρώτο τέταρτο των αναμετρήσεων, αριθμός που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής παραγωγής της. Πρόκειται για το πιο παραγωγικό της διάστημα, ενώ το 45% των τερμάτων της έχει σημειωθεί συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Είναι σαφές, επομένως, ότι η γαλλική ομάδα επιδιώκει να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της και να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους της.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν οι επιδόσεις της στο «Roazhon Park». Στα πέντε εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος έχει σημειώσει 13 γκολ, με μέσο όρο 2,6 ανά αγώνα, ενώ έχει σκοράρει σε όλες τις αναμετρήσεις της. Η επιθετική της παρουσία, πάντως, δεν περιορίζεται στο ξεκίνημα. Παρουσιάζει παραγωγικότητα και μετά την ανάπαυλα, με ιδιαίτερη παρουσία στα διαστήματα 46'-60' και 76'-90'.

Τι δείχνουν οι τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις

Στο Europa League, όπου έχει δώσει τρία παιχνίδια, η Ρεν έχει πετύχει τέσσερα γκολ και έχει δεχτεί τρία. Ξεκίνησε με το 0-0 στην έδρα της Στουρμ Γκρατς, συνέχισε με τη νίκη 2-1 επί του ΟΦΗ και πήρε ισοπαλία 2-2 στο Τορίνο απέναντι στη Γιουβέντους.

Αξίζει να σταθεί κανείς και στα λεπτά των γκολ. Στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 10ο λεπτό, για να ανατρέψει την κατάσταση με δύο τέρματα στο 76' και στο 90'. Στο Τορίνο, πάλι, δέχτηκε γκολ μόλις στο 5', αλλά απάντησε στο 15' και στο 43', πριν δεχτεί δεύτερο τέρμα στο 67'. Τα τέσσερα ευρωπαϊκά γκολ της, λοιπόν, έχουν σημειωθεί στα λεπτά 15', 43', 76' και 90', ενώ τα τρία που έχει δεχτεί στα 5', 10' και 67'.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι, ακόμη και στην Ευρώπη, η Ρεν έχει δεχτεί δύο γκολ μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο των αγώνων της. Παράλληλα, έχει δείξει ότι διαθέτει την ικανότητα να αντιδρά, αλλά και να βρίσκει λύσεις στο τελευταίο κομμάτι των αναμετρήσεων.

Η αμυντική αστάθεια και τα χρονικά διαστήματα που πληγώνεται

Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη. Στη Ligue 1 η Ρεν έχει δεχτεί 19 γκολ σε εννέα αγωνιστικές, παρουσιάζοντας σημαντικά προβλήματα στην ανασταλτική της λειτουργία. Έχει δεχτεί από τρία γκολ στα διαστήματα 1'-15', 16'-30', 46'-60' και 76'-90', ενώ άλλα τέσσερα έχουν σημειωθεί στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, μαζί με τις καθυστερήσεις. Συνολικά, έχει δεχτεί 10 γκολ στο πρώτο μέρος και 9 στο δεύτερο.

Η ευρωπαϊκή της παρουσία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για αδυναμία που εμφανίζεται αποκλειστικά στο γαλλικό πρωτάθλημα. Από τα τρία γκολ που έχει δεχτεί στο Europa League, τα δύο ήρθαν στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ το τρίτο στο 67ο λεπτό. Με άλλα λόγια, η Ρεν έχει παρουσιάσει ευάλωτο πρόσωπο τόσο στα πρώτα λεπτά όσο και στη διάρκεια των αγώνων, ακόμη κι όταν καταφέρνει να διατηρεί την επιθετική της απειλή.

Το συμπέρασμα για τον Ολυμπιακό

Αν συνυπολογιστούν οι δύο διοργανώσεις, η Ρεν έχει δώσει 12 επίσημα παιχνίδια, στα οποία έχει πετύχει 24 γκολ και έχει δεχτεί 22. Πρόκειται για μια ομάδα με σημαντική επιθετική παραγωγή, αλλά χωρίς την αντίστοιχη αμυντική ασφάλεια. Μπορεί να σκοράρει με ευκολία, ειδικά στο γήπεδό της, αλλά ταυτόχρονα δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της σε διαφορετικές φάσεις των αναμετρήσεων.

Ο Ολυμπιακός, επομένως, καλείται να προσέξει ιδιαίτερα το ξεκίνημα, ώστε να μην επιτρέψει στους Γάλλους να πάρουν ψυχολογία και να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρήσει την αμυντική του συνοχή μετά την ανάπαυλα. Από την άλλη πλευρά, θα χρειαστεί να έχει υπομονή, να αξιοποιήσει τους χώρους που θα βρει και να χτυπήσει τις αδυναμίες της Ρεν, ειδικά στα πρώτα λεπτά και στο τελευταίο κομμάτι των ημιχρόνων. Η γαλλική ομάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη ανά πάσα στιγμή, αλλά και ότι δεν είναι καθόλου απροσπέλαστη.