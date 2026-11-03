O Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Σοσιεδάδ με τη Λυών για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Λυών (5/11) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, αποκτά ελληνικό ενδιαφέρον καθώς o Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει το ματς.

Την σπουδαία αυτή διάκριση θα μοιραστεί με τους βοηθούς του Τρύφωνα Πετρόπουλο και Αντρέα Φωτόπουλο, με 4ο τον Χρήστο Βεργέτη, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο οποίος μάλιστα την ίδια εβδομάδα θα έχει και χρέη... Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ρέφερι θα βρίσκεται στο VAR και για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Λασκ με την Σλόβαν Μπρατισλάβας (03/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.