Παπαπέτρου: Ορίστηκε στο Σοσιεδάδ-Λυών για το Europa League
Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Λυών (5/11) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, αποκτά ελληνικό ενδιαφέρον καθώς o Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει το ματς.
Την σπουδαία αυτή διάκριση θα μοιραστεί με τους βοηθούς του Τρύφωνα Πετρόπουλο και Αντρέα Φωτόπουλο, με 4ο τον Χρήστο Βεργέτη, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο οποίος μάλιστα την ίδια εβδομάδα θα έχει και χρέη... Champions League.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ρέφερι θα βρίσκεται στο VAR και για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Λασκ με την Σλόβαν Μπρατισλάβας (03/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.