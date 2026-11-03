Ολυμπιακός: Οι Ερυθρόλευκοι προσγειώθηκαν στο Ρεν
Η αποστολή του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε το ταξίδι της με προορισμό το Ρεν, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τη League Phase του Europa League (4/11,17:30).
Οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν από το «Ελ.Βενιζέλος» λίγο μετά τις 10:00 σήμερα το πρωί, ενώ συνάντησαν αρκετή συννεφιά με χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Αθήνα.
Στις 19:00 ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μαζί με τον Ρέμο Φρόιλερ και στις 20:00 οι Πειραιώτες θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση πριν την αναμέτρηση στο «Roazhon Park».
Να θυμίσουμε ότι ο Βάσκος τεχνικός έχει συμπεριλάβει στην αποστολή του τους εξής παίκτες: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες
Το βίντεο του Gazzetta
🔴✈️ Οι ερυθρόλευκοι κατέφτασαν στην Γαλλία για την μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στην Ρεν, με στόχο να κάνουν το 4Χ4! Αποστολή στην Ρεν: Δημήτρης Τομαράς #OlympiacosFC https://t.co/qnxShE61aX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 3, 2026
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