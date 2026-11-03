Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον προπονητή του Ολυμπιακού επί…γαλλικού εδάφους!

Δεν θα είναι η πρώτη φορά αύριο που ο Ιμανόλ αντιμετωπίζει τον προπονητή της Ρεν! Ο Βάσκος είχε ξανασυναντηθεί με τον Φρανκ Χέϊς κι όταν ήταν στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ήταν πριν περίπου δύο χρόνια, πάλι σε φάση League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, ξανά επί γαλλικού εδάφους, στο παιχνίδι της Νις, στην οποία τότε ήταν προπονητής ο Χέϊς, κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ του Ιμανόλ. Οι Βάσκοι είχαν προηγηθεί με 1-0 από γκολ στο 18’, ισοφαρίστηκαν σε 1-1 από γκολ στο 45’ και γλίτωσαν την ήττα στο 54΄με το πέναλτι που έχασαν οι Γάλλοι, για να λήξει τελικά ισόπαλο το παιχνίδι (1-1). Μάλιστα, υπάρχει από εκείνο το ματς κάτι αξιοσημείωτο, υπό την έννοια ότι ήταν ένα από τα πολύ σπάνια παιχνίδια στα οποία ο Ιμανόλ είχε παίξει με 5-3-2, πιθανότατα γιατί η Νις έπαιζε με τρεις στόπερ (3-4-3).

Τέλος πάντων, για τον Ιμανόλ είναι η πέμπτη επίσκεψη στη Γαλλία. Με τις τρεις πρώτες να είναι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τις άλλες δύο με τον Ολυμπιακό.

Στις δύο πρώτες είχε χάσει, 1-2 από τη Μονακό (με το σκορ διαμορφωμένο από το α΄ ημίχρονο) και 0-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν (με τα γκολ στο β΄ ημίχρονο). Στην τρίτη επίσκεψη έφερε το 1-1 με τη Νις. Και στην τέταρτη, τις προάλλες, κέρδισε 1-0 την Μαρσέϊγ.

Αν μπορούμε να προσέξουμε κάτι, είναι ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια έχασε ίσως γιατί έφαγε πρώτη γκολ η ομάδα του, ενώ στα άλλα δύο στα οποία πήρε αποτέλεσμα άνοιξε το σκορ η ομάδα του. Ίσως είναι ένα σημείο κλειδί του αυριανού αγώνα με τη Ρεν.

Η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά αντίπαλο από την Ελλάδα. Πρώτη ήταν τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό πριν τρία χρόνια για το Γιουρόπα Λιγκ. Οι Γάλλοι είχαν τότε κερδίσει και στα δύο παιχνίδια. Πρώτα 2-1 εκτός έδρας με γκολ στο 7 και στο 49’, με τους «πράσινους» να μειώνουν με πέναλτι στο 61’. Και μετά 3-1 εντός έδρας, ανοίγοντας το σκορ στο 9’. Με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει πέναλτι στο 33’, να ισοφαρίζει και να παίζει και 60 λεπτά και με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής παίκτη της Ρεν, που όμως όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά του έβαλε και δύο γκολ στο β΄ ημίχρονο, στο 65’ και στο 70’, με παίκτη λιγότερο!

Εδώ να παρατηρήσουμε ότι και στα δύο ματς η Ρεν είχε σκοράρει στο πρώτο δεκάλεπτο .

Άσχετο: Στην Τουρκία το ρεπορτάζ της Φενέρμπαχτσε επιμένει ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Με άλλη επιλογή τον Βαλβέρδε! Μπα…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έκανε καλή δουλειά ο Γιάρεμτσουκ στο α΄ ημίχρονο του αγώνα με την Κηφισιά (στο β΄ αντίθετα έριξε πολύ στροφές), όμως για άλλη μία φορά έμεινε μακριά από το γκολ. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκει πολλές τελικές ο Ουκρανός, αλλά και όταν βρίσκει, κάνει ένα λάθος-καθυστερεί να τελειώσει την φάση. Δεν σουτάρει άμεσα και δίνει τον χρόνο στους αμυντικούς να του μπλοκάρουν το σουτ.

Ο Γιάρεμτσουκ είχε στη Λεωφόρο καλές συνεργασίες με τον Ρόκα και σε μία από αυτές έδωσε την ευκαιρία για ένα σουτ στον Ισπανό από καλή θέση. Όμως, στο τέλος της ημέρας σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για ένα σέντερ φορ να μην έχει ούτε γκολ, ούτε εν τέλει ασίστ για μία ολόκληρη σειρά αγώνων, από εκείνη την κεφαλιά για το νικητήριο 2-1 με τη Γιαγκελόνια.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍