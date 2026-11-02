Η Ρεν ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Europa League, με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς τόσο ο βασικός της τερματοφύλακας, όσο και ο επιθετικός της, βρίσκονται στα «πιτς».

Ο Ολυμπιακός, λίγα 24ώρα μετά την επική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Κηφισιά, ταξιδεύει αύριο (03/11) στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν (04/11, 17:30 - Live από Gazzetta) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Φυσικά στόχος των ερυθρόλευκων είναι η νίκη και το 4/4, που θα τους βοηθήσει να βρεθούν ολοένα και πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Από την άλλη οι Γάλλοι παραμένουν επίσης αήττητοι στο τουρνουά, με μία νίκη και δύο ισοπαλίες σε 3 αγώνες, ενώ προέρχονται από μία βαριά ήττα με 5-2 από τη Νις στη Νίκαια και όπως είναι αναμενόμενο θέλουν να βγάλουν αντίδραση.

Ωστόσο το έργο του Φρανκ Εζ δεν θα είναι καθόλου εύκολο, ιδιώς με τις απουσίες που καλείται να αντιμετωπίσει. Συγκεκριμένα δύο βασικά γρανάζια της ομάδας, ο τερματοφύλακας Μπρις Σαμπά και ο επιθετικός Εστεμπάν Λεπόλ (αμφότεροι δεν αγωνίστηκαν στο ματς πρωταθλήματος) παραμένουν στα πιτς και, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Γαλλία, η παρουσία τους στο ματς της Τετάρτης είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολή.

Ο πρώτος σκόρερ της Ligue 1 αναρρώνει από διάστρεμμα στον αστράγαλο και δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στη σημερινή (01/11) προπόνηση της Ρεν, ενώ ο Γάλλος κίπερ υπέστη τραυματισμό στον μήρο κατά τη διάρκεια της προπόνησης την προηγούμενη εβδομάδα και ακόμη παραμένει άγνωστο το πότε θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα, με τους Μπουλάγιε Ντία και Νικολά Λεμέτρ να αναμένεται να τους αντικαταστήσουν.