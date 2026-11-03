Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δείχνει ότι θα αλλάξει πρόσωπα στην 11άδα του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεν πριν το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε στο να πάρει το διπλό απέναντι στην Κηφισιά με το εκτός έδρας 2-3 και τώρα δίνει έμφαση καθαρά στον αγώνα με τη Ρεν στη Γαλλία (Τετάρτη στις 17.30). Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχοντας μιλήσει στους παίκτες του για τα σωστά τους και τα λάθη τους στο παιχνίδι στη Λεωφόρο έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο να κάνει αλλαγές πριν το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ της Κυριακής (όπου και εκεί λογικά θα έχει διαφοροποιήσεις).

Έτσι και αλλιώς από την 11άδα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά έχει παίκτες χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Υποψήφιοι για βασικοί είναι ο Σάλιακας αντί του Πέντερσεν δεξιά και ο Μπρούνο αντί του Τικνιζάν αριστερά, όπως και ο Έσε για τον άξονα και οι Ζέλσον και Γκονζάλες για μπροστά.

Πάνω σε αυτήν την προσέγγιση μία εκτίμηση 11άδας είναι με τον Ορτέγκα πορτιέρε, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα, κέντρο με δύο εκ των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα (ήτοι να μην ξεκινήσει ο Φρόιλερ ή ο Πουέρτα) και τριάδα πίσω από τον φορ Γκονζάλες με Ζέλσον, Τσικίνιο και Ζότα. Ο Βάσκος τεχνικός θα βγάλει αποστολή για τη Ρεν το πρωί της Τρίτης.