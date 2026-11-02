Ρεν - Ολυμπιακός: Ορίστηκε ο διαιτητής της αναμέτρησης
Η UEFA έκανε γνωστούς τους ορισμούς των αγώνων για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία (04/11 17:30 - Live από Gazzetta), επέλεξε τον Κροάτη διαιτητή, Ίγκορ Πάγιατς για να διευθύνει το ματς.
Ο 41χρόνος ρέφερι είναι γνώριμος στα μέρη μας, καθώς η ΕΠΟ τον είχε διορίσει για να διευθύνει τη ρεβάνς στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στις 9 Ιανουαρίου του 2025, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στην Τούμπα, με την Ένωση να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά στην παράταση.
Βοηθοί του ορίστηκαν οι συμπατριώτες του Μπόγιαν Ζόμπενιτσα και Ίβαν Μίχαλ, ενώ χρέη τέταρτου θα εκτελέσει ο επίσης Κροάτης Ντάριο Μπελ. Στην αίθουσα του VAR θα βρίσκεται ο Κροάτης Ίβαν Μπέμπεκ, με βοηθό του τον Πολωνό Πιοτρ Λάσικ.
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