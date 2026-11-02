Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους του που αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο εκτός έδρας ματς τη Ρεν (4/11, 17:30).

Μια πολύ σημαντική ενημέρωση, αναφορικά με τα εισιτήρια των φίλων του που θα δώσουν το «παρών» στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης (4/11, 17:30) με τη Ρεν για το Europa League εξέδωσε ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν τον κόσμο τους πως θα πρέπει να ανταλλάξει το εισιτήριο των 22 ευρώ που έχει παραληφθεί με voucher, με εισιτήριο του αγώνα στο Βar La Piste on Mail François Mitterand.

Παράλληλα, αναφέρεται πως οι φίλοι των Ερυθρολεύκων (με εισιτήριο των 75 ευρώ) δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά της ομάδας, για την ασφάλειά τους.

Αναλυτικά:

Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):

Βar La Piste on Mail François Mitterand

Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).

Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.

Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.

Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.

Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4.