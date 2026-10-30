Τα γαλλικά ρεπορτάζ μεταφέρουν έναν... αναβρασμό στις τάξεις των οπαδών της Ρεν αλλά και μεγάλη ενόχληση για την αλλαγή ημέρας και ώρας του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Χαρακτηριστικά το RMC SPORT μεταφέρει ότι το ματς αυτό γίνεται σε ώρες που ο κόσμος ξεκουράεται και πίνει τσάι. Η Ρεν είχε ήδη έναν επαναπρογραμματισμό του αγώνα της με τη Νις και μετά την αλλαγή της ημέρας και ώρας του αγώνα με τον Ολυμπιακό πολλοί φανς της αγανάκτησαν.

Ο Κριστόφ, φίλαθλος της Ρεν, έκανε λόγο για συνεχείς αναποδιές και ατυχίες και ότι δεν γίνεται το ματς να ορίζεται στις 16.30 (τοπική ώρα). Ο ίδιος ως κάτοχος διαρκείας δηλώνει ότι θα δώσει το παρών αλλά καταλαβαίνει τον κόσμο που δεν θα τα καταφέρει γιατί είτε θα δουλεύει είτε θα θέλει να ξεκουραστεί εκείνη την ώρα.

Ο Λιλιάν που είναι οδηγός σε φορτηγό έκανε ολόκληρη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη του για να πάρει το ΟΚ να βρεθεί στον αγώνα αλλά και να δουλέψει κιόλας την ίδια μέρα. Είχε πάρει το εισιτήριό του από τους πρώτους και θεωρεί το Ρεν - Ολυμπιακός το κορυφαίο φετινό εντός έδρας ματς στην Ευρώπη.

Από την άλλη υπάρχει πολύς κόσμος που δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο γήπεδο. Η 17χρονη Σειλίν τονίζει ότι θα χάσει το πιο μεγάλο ματς καθώς έχει μαθήματα το απόγευμα. Τονίζει ότι όλο αυτό που έγινε είναι μεγάλη ασέβεια προς τον κόσμο παρότι ξέρει και καταλαβαίνει ότι δεν είναι ευθύνη της Ρεν.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ρεπορτάζ και το RMC - μεταξύ άλλων - η UEFA προσέφερε στη Ρεν την προοπτική να παίξει εκτός Γαλλίας. Να γίνει το ματς σε άλλη χώρα. Η Ρεν αρνήθηκε αυτήν την πρόταση. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό η Ρεν περίμενε sold out. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα γίνει αυτό.

Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι είχαν μείνει 2.000 εισιτήρια σε τιμές από 30 έως 70 ευρώ ωστόσο πολλοί φανς που αγόρασαν τα εισιτήριά τους δεν θα μπορούν να βρεθούν στον αγώνα. Η Ρεν άνοιξε διαδικασία επιστροφής εισιτηρίων ειδικά για αυτόν τον αγώνα, όπου δεν προκύπτει ότι το γήπεδο θα γεμίσει αλλά σίγουρα θα γίνει σχετική προσπάθεια. Η Ρεν θα έχει οικονομικές απώλειες και ενώ απώλειες θα έχει και από τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και ειδικά στα VIP και σε άλλα σημεία του γηπέδου. Εκτιμάται ότι από το ματς με την Παρί θα έχει απώλειες της τάξεως των 500.000 ευρώ.

Η Ρεν έχει κάνει γενικότερα προσπάθειες να γεμίσει το στάδιό της κάνοντας άνοιγμα ακόμα και στις μικρές ηλικίες από ποδοσφαιρικές Ακαδημίες αλλά και σε τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες και προσφέροντας εισιτήρια για τη συγκεκριμένη περίσταση στα 15 ευρώ.